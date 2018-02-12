В интернете появилась запись переговоров авиадиспетчеров, вызывавших экипаж пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который пропал с радаров через вскоре после взлета 11 февраля днем.

"Саратов-703, Москва вас зовет и зовет", — говорит один из диспетчеров московского аэропорта "Домодедово".

Судя по записи, диспетчеры обращались к экипажу рейса 703, вылетевшего из "Домодедова" в Орск, но не получали ответа.

"Черные ящики" найдены. Расшифровка бортовых самописцев началась специалистами МАК.

По данным СКР, взрыва на борту самолета не было. В сети появились кадры, запечатлевшие момент крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Видеокамера, установленная в частном домовладении, отслеживает детскую площадку перед домом, но на периферии обзора хорошо виден взрыв и поднимающиеся к небу клубы огня и дыма.

В результате крушения Ан-148 погиб 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В Оренбургской области объявлен день траура.