Камера наблюдения зафиксировала взрыв в момент падения Ан-148

В сети появились кадры, запечатлевшие момент крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Видеокамера, установленная в частном домовладении, отслеживает детскую площадку перед домом, но на периферии обзора хорошо виден взрыв и поднимающиеся к небу клубы огня и дыма. СКР заявил о взрыве Ан-148 при ударе о землю

Часы на видеозаписи показывают и точное время трагедии – 14:27:05. Специалисты уже занимаются расшифровкой обоих найденных бортовых самописцев, чтобы установить окончательную причину катастрофы. Продолжаются поисковые работы, число найденных фрагментов тел составляет уже более 1400.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» сегодня проинформировала о решении на время проведения расследования Межгосударственного авиационного комитета по причинам крушения самолета Ан-148, выполнявшего рейс 6W-703 Москва – Орск 11 февраля, приостановить рейсы, выполнявшиеся на Ан-148, и заранее приносит извинения за корректировки в расписании авиарейсов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.