В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин

В Подмосковье сегодня вечером пригородный поезд насмерть сбил двух мужчин. Согласно последней информации, происшествие случилось неподалеку от платформы "Перловская" Ярославского направления МЖД.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО отметили, что трагедия случилась в четверг, 1 февраля, около 19.00. Как подчеркивает Агентство городских новостей "Москва", граждан переехала электричка, которая следовала из Москвы во Фрязино.

Уточняется, что мужчины переходили железнодорожное полотно в неположенном месте. Машинист не успел затормозить, вследствие чего оба человека скончались. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции, которые устанавливают все подробности.