Cпасатели обнаружили второй плот в районе поисков пропавшего судна «Восток»

Спасатели обнаружили второй плот в районе поисков пропавшего в Японском море судна "Восток". Людей на плоту нет. На первом поднятом ранее спасателями плоту людей тоже не было.

Рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь 25 января, после того как на нем сработал аварийный радиобуй. Судно направлялось из южнокорейского порта Донгхэ в Холмск Сахалинской области. На борту судна находился 21 человек. Члены экипажа и рыбаки из Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.

Гендиректор компании "ДВ-флот", владеющей судном "Восток", Станислав Мальчевский рассказал, что второй плот был обнаружен в трех милях от места нахождения первого.

В зоне поисков пропавшего судна ранее были найдены два спасательных жилета и два круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Рыболовецкое судно "Восток" построено в 1985 году в Южной Корее. Корабль ходит под российским флагом. Порт приписки — Невельск (Сахалинская область).