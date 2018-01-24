Арестованный после нападении на школу в Улан-Удэ подросток помещен в СИЗО

Утром в среду, 24 января, появились новости о подростке, обвиняемом в нападении на школьников и учительницу в Улан-Удэ. Согласно последним данным, молодого человека поместили в следственный изолятор.

Уточняется, что арестованный накануне девятиклассник в настоящий момент находится в корпусе для несовершеннолетних. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на представителя ГУФСИН Бурятии Ларису Мясищеву, подростку больше не требуется постоянный медицинский уход.