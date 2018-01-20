Врачи из Петербурга прибыли в Улан-Удэ, чтобы помочь пострадавшим школьникам
20 января 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Петербургские врачи прибыли в Улан-Удэ, чтобы оказать помощь детям, пострадавшим при нападении на школу. Об этом в субботу заявил главврач Центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.
Подчеркивается, что медики из Санкт-Петербурга уже приступили к работе. Предполагается, что они окажут необходимую помощь пациентам, состояние которых считается наиболее тяжелым, передает РИА "Новости". В частности, в одном случае на карту поставлено сохранение конечности.
Отмечается также, что из семи раненых школьников двое находятся в тяжелом состоянии, а еще один – в крайне тяжелом. Тимкин, однако, заметил, что у всех троих врачи отмечают улучшения.
Напомним, накануне на школу в Улан-Удэ напал девятиклассник с топором.