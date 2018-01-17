В Москве группа мужчин избила инспектора ДПС

В Москве сотрудник ДПС был госпитализирован после избиения толпой мужчин на Проспекте Мира. Видеозапись избиения сотрудника правоохранительных органов опубликовал телеканал РЕН.

Судя по видео, одному человеку стало плохо в машине, он вышел из автомобиля. К нему подошли люди, ехавшие с ним в машине. К группе мужчин подошел сотрудник ДТП, они стали что-то обсуждать и произошел конфликт. Словесная перпалка переросла в драку.

Сотрудника ДПС били несколько мужчин. Сейчас полицейский находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на инспектора ДПС.

Как сообщает РЕН, полицейский пытался припарковаться и задел внедорожник. После драки компания мужчин скрылась с места инцидента.