В Петербурге пресечена деятельность банды выходцев из Туркменистана

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело в отношении граждан Туркменистана: 24-летнего Азизбека Бекниязова, 25-летнего Санжара Мадраимова, 29-летнего Мергена Какаева и 26-летнего Довлета Клычева.

По версии следствия, не позднее июля 2016 года Бекниязов с целью совершения преступлений против собственности студентов из Туркменистана создал этническую банду, в которую вовлек троих соотечественников. Дело возбуждено по статье УК РФ "Создание банды и участие в ней".

В деятельности банды использовались правила конспирации, распределялись роли, использовались технические средства, а также оружие. По версии следствия члены банды осенью 2017 года в Ленинградской области совершили два вымогательства и одно разбойное нападение на потерпевших, а также 7 сентября 2017 года на территории Невского района покушение на убийство двух лиц.

Ранее Бекниязову, Какаеву и Клычеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений в Ленинградской области. Они находятся под стражей, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в бандитизме. Задержанному накануне Мадраимову предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте.

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проверяется информация о совершении злоумышленниками ряда других аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.