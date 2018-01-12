В Москве следствие предъявило обвинение водителю автобуса Виктору Тихонову после ДТП в переходе станции метро, в результате которого четыре человека погибли и 10 человек пострадали.

25 декабря прошлого года автобус, следовавший по Кутузовскому проспекту из Москвы в Сколково, съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и совершил наезд на пешеходов на станции метро "Славянский Бульвар". За рулем автобуса в момент ДТП находился 58-летний Тихонов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц).

Как установило следствие на Кутузовском проспекте водитель автобуса в нарушение Правил дорожного движения допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке. В результате автобус съехал в переход и наехал на людей, выходивших из метро.

В СКР сообщили "Аргументам недели", что следствием были получены достаточные свидетельствующие данные об исправности автобуса.

Сегодня следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении водителя Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу. Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы шофёра, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, общего состояния его здоровья.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко подчеркнула, что только по результатам проведения всего комплекса следственных действий и экспертных исследований можно будет сделать окончательные выводы о причинах и обстоятельствах, способствовавших преступлению.