На Украине назвали причину смерти правозащитницы

На Украине озвучили причину смерти правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой найдено в реке в Киевской области. Правозащитница умерла от множественных колото-резаных ран, сообщили в украинской нацполиции.

Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и привлечь специалистов для расследования «дела Ноздровской». Он также дал поручение взять на особый контроль проведение экспертиз.

Ранее сообщалось, что В Киевской области найдена мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, пропавшая несколько дней назад. Тело покойной было обнаружено в реке. По предварительным данным, труп сбросили с моста.

Сейчас рассматриваются основные версии: её профессиональная деятельность; другая, более конкретизированная, — по последнему делу по факту ДТП; следующая — хулиганство, сообщил представитель ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Версия, что её хотели изнасиловать - отпадает, показала экспертиза.

Накануне в Киеве прошел митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской.