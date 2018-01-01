Полицейские обнаружили под Киевом тело пропавшей правозащитницы

В Киевской области найдена мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, пропавшая несколько дней назад.

Тело покойной было обнаружено в реке. По предварительным данным, труп сбросили с моста.

Глава профсоюза Министерства внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность, передает РИА Новости.

Женщина исчезла днем 29 декабря. Про нее известно, что она несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По словам родственников Ноздровской, ей неоднократно поступали угрозы от семьи подсудимого.