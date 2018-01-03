Минобороны подтвердило гибель двоих пилотов при крушении Ми-24 в Сирии

Министерство обороны России подтвердило гибель двоих пилотов в результате крушения вертолета Ми-24 в Сирии. Борттехник воздушного судна выжил. Пострадавший вертолетчик был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим. Медики оказали ему необходимую помощь.

По данным Минобороны, причиной этой авиакатастрофы стала техническая неисправность воздушного судна, передает РИА Новости. Уточняется, что крушение российского вертолета в Сирии произошло 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама. Пилоты погибли в результате жесткой посадки. Как подчеркнули в Минобороны, вертолет не обстреливали.