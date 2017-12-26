Из иномарки в центре Москвы похитили алкоголь на 100 тысяч рублей

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что в центре Москвы случилось происшествие. Из иномарки неизвестные похитили алкоголь на крупную сумму.

Согласно последней информации, инцидент произошел у дома номер 9 на улице Фрунзенская. Уточняется, что преступник разбил стекло машины Lexus LX 570, а затем украл из салона спиртное. Как отмечает портал "Газета.Ru", материальный ущерб достигает 102 тысяч рублей.

По факту похищения алкоголя из автомобиля было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент столичная полиция активно проводит поиски грабителей.