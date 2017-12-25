Стали известны итоги анализа деталей автобуса, въехавшего в переход в Москве

"Группа ГАЗ" по результатам предварительного анализа трагедии, произошедшей у станции метро "Славянский бульвар", сообщила, что автобус двигался со значительным отклонением от маршрута следования. СМИ: за рулем автобуса, въехавшего в пешеходный переход, был опытный водитель

"Группа ГАЗ" направила представителей Ликинского автобусного завода, который входит в группу, на место ДТП с автобусом ЛиаЗ-5292 в Москве.

В начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, говорится в сообщении, передает РИА Новости. Высказано предположение, что водитель не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса.

Автобус ЛиАЗ-5292, который попал в ДТП в Москве, был изготовлен в 2016 году. Водитель утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, при этом тормоза не сработали.