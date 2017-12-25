В Москве 16-летняя девочка умерла на уроке физкультуры в школе. Подростки играли в спортивном зале в волейбол. Неожиданно одна из школьниц упала на пол лицом вниз. К ней подбежали одноклассники, попытались поднять. Девушка была без сознания.

На помощь вызвали "скорую". Учитель оказывал первую помощь и оперативно вызвал "скорую".

Бригада медиков делала все возможное, чтобы спасти школьницу. По предварительным данным, причиной смерти подростка могла стать острая сердечная недостаточность, - передает РЕН-ТВ.

Прибывшему в школу отцу девушки стало плохо. Ему тоже пришлось вызвать скорую. По словам мужчины, его дочь никогда не жаловалась на здоровье. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент смерти ученицы одной из московских школ. Инцидент произошел еще 21 декабря. СКР проводит расследование смерти школьницы. Следователи устанавливаются обстоятельства трагедии, опрашивают сотрудников школы и одноклассников девочки. По данныс министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в российских школах на уроках физкультуры в 2016 году погибли 211 детей.