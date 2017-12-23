Бизнесмен, издатель журнала для бодибилдеров погиб в Москве

Бизнесмен, издатель спортивного журнала «Железный мир» Вадим Годлевский погиб в Москве в ночь на 22 декабря. Тело предпринимателя было обнаружено под окнами элитного дома, в котором он жил с семьей, на проспекте Вернадского.

Вадиму Годлевскому было 44 года. В квартире в элитном доме мужчина в последнее время не жил. Там оставались его супруга и сын Евгений, недавно вернувшийся с учебы в Англии.

Как стало известно, у Вадима Годлевского возникли серьезные проблемы в бизнесе, накопились долги, пишет "Московский комсомолец". Сотрудники журнала жаловались на задержки зарплаты.

В тот вечер он приехал к дому со своей близкой подругой. Вышел из автомобиля и поднялся в квартиру на 14 этаже. После его гибели на глазах очевидцев жена и подруга Вадима Годлевского устроили разборку. Подруга мужчина стала обвинять законную жену в алчности, якобы она только требовала деньги на красивую жизнь и отдых на Канарах.