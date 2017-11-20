Умер ребенок, впавший в кому после удаления зубов у стоматолога под наркозом

В Томске умер ребенок, который впал в кому после удаления зубов под наркозом в Каргасокской районной больнице Томской области. Малышу было пять лет. Мальчик был госпитализирован и впал в кому в октябре.

17 ноября он умер, не приходя в сознание. Следственными органами СКР по Томской области продолжается расследование уголовного дела. Дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

У пятилетнего мальчика болел один зуб. Бабушка повела внука к зубному врачу. Стоматолог сказал, что зуб нужно удалить. Малыш не дал сделать обезболивающий укол. Бабушка попросила, чтобы ребенку дали наркоз и удалили зуб.

Наркоз ребенку сделали, но почему-то удалили сразу пять зубов. Малышу стало плохо.

Санавиацией мальчик был доставлен в Томск и госпитализирован в отделение реанимации детской горбольницы № 1. 17 ноября 2017 года ребенок, не приходя в сознание, скончался.

Следователем произведен осмотр тела ребенка и изъята медицинская документация в больнице. Допрашиваются свидетели, проводится судебная медицинская экспертиза, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.