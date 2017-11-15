//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Расследования 13+

Прикрылись МиГом

Краткий курс по тому, как безнаказанно «освоить» из бюджета до 300 млн. рублей

15 ноября 2017, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Прикрылись МиГом

В тот момент, когда перед руководством ОАО «РСК «МиГ» остро стоял вопрос о списании с баланса в убыток оснастки, для производства вертолетов Ка-60У и Ка-62, на сумму в 94 млн. рублей, был выделен бюджет свыше 300 миллионов на её закупку.

Продукция специфичная, некий «мертвый груз», оставшийся от времен производства вертолетов, ожидал своей участи на «МиГе», точнее сказать на одном из его подразделений. Продукция производилась ОАО «РСК «МиГ»  для ОАО «Камов», но  не была оплачена заказчиком, поскольку являлась произведенной сверх договоренностей.

Участь же для такого вида продукции (сверхпроизведенной Оснастки), если ее не продать на металлолом или еще куда, была одной – в соответствии с Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н – сверхпроизведенная Оснастка должна была быть списана с бухгалтерского учета, а сумма в размере около 94 млн. рублей – списана на убытки. Другими словами, «МиГ» потерял бы 94 млн. рублей.

Оснастка не нужна, заказчик ОАО «Камов» за нее платить отказывается не первый год, если ее максимально быстро не продать – надо будет списывать почти 94 млн. руб. в ноль.

И вот в феврале – апреле 2007 года появился бюджет, который можно потратить на покупку ранее произведенной оснастки — принимается ряд решений на Правительственном уровне, в соответствии с которыми производство вышеуказанных вертолетов обретает «второе дыхание» и централизуется на прежнем заказчике оснастки для вертолетов ОАО «Камов» при непосредственном участии ОАО «ААК «Прогресс». Другими словами, теперь вопросом производства вертолетов Ка-60/62 должны заниматься эти два предприятия, для чего им должны быть переданы все документы, наработки, Оснастка и прочее, ранее произведенное в рамках этого проекта. Вполне логично, в августе 2007 года заключается соответствующий договор между ОАО «Камов» и ОАО «ААК «Прогресс», в соответствии с которым ОАО «ААК «Прогресс» берет на себя обязательства произвести вертолет Ка-62 (Ка-60 при этом не упоминается), и как исполнитель по договору обязуется изготовить или приобрести необходимую Оснастку самостоятельно. При этом в рамках этого договора, по ценам 2007 года, ОАО «ААК «Прогресс» и ОАО «Камов» договорились, что «на круг» стоимость приобретения и транспортировки Оснастки, агрегатов и деталей, то есть всего, что было изготовлено ранее, составляет уже 192 млн. рублей, а также был заложен бюджет на производство дополнительной Оснастки в размере еще почти 132 млн. рублей.  

Как МиГ угодил впросак?

Неожиданно, в 2008 году,  по вопросу приобретения сверхпроизведенной Оснастки, подлежащей списанию в ноль, на ОАО «РСК «МиГ» обращается ЗАО «НТЦ». Надо отметить, что у «МиГа» была задолженность перед ЗАО «НТЦ» по оплате на основании ранее заключенных договоров по своей тематике, никак не связанной с Оснасткой. Так вот, это самое ЗАО «НТЦ» предложило зачесть часть задолженности в размере 30 млн. рублей взамен на передачу сверхпроизведенной Оснастки. Т.е. «МиГ» передает Оснастку, а ЗАО «НТЦ» списывает долги в размере 30 млн. рублей. Надо признаться, что очередь на эту сверхпроизведенную Оснастку не стояла, точнее сказать вообще никого не было, а с учетом того, что «ОАО «РСК «МиГ» ее надо было списывать в ноль – то это было хорошее предложение. Другими словами, если бы его не было  у «МиГа» были бы убытки почти 94 млн. руб., а с учетом этого предложения – на  30 млн. меньше, т.е. 64 млн. руб.. Конечно же, предложением воспользовались.

А далее началась пирамида наращивания стоимости Оснастки от 30 млн. рублей уже до 200 млн. рублей:
1.    ЗАО «НТЦ» привлекает ООО «ИФК Урал», который якобы дорабатывает сверхпроизведенную Оснастку и она начинает стоить уже 55 млн. рублей.
Позже, решением № 36 от 26 декабря 2011 года Инспекции ФНС по городу Озерску установлено и подтверждено, что никаких работ по доработке не было, а были лишь фиктивные «бумаги».
2.    Затем якобы доработанная Оснастка продается ООО «Техцентр», которое по «совпадению» находится по тому же адресу, что и ЗАО «НТЦ» в г. Озерске.
3.    После этого, не утруждая себя даже изготовлением каких-либо формальных бумаг, обосновывающих повышение стоимости, ООО «Техцентр» продает сверхпроизведенную оснастку уже за 189 млн. рублей в ООО «ТоргПром».
4.    ООО «ТоргПром» продает ее в ОАО «ВСК»  за….правильно 192 млн. 104 тыс. рублей, что на 200 тысяч рублей меньше бюджета, предусмотренного на это соглашением ОАО «ААК «Прогресс» и ОАО «Камов», наверное, чтобы в «глаза не бросалось» полное совпадение.
5.    Естественно, потом ООО «ВСК» передал Оснастку ОАО «ААК «Прогресс» и компенсировал почти 200 млн. рублей (включив еще и свое агентское вознаграждение).

Стоит ли говорить, что по версии следствия, с чем сложно не согласиться, все эти компании – ЗАО «НТЦ», ООО «ИФК Урал», ООО «Техцентр», ООО «ТоргПром», ОАО «ВСК», одним словом все, которые стояли посередине между ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «ААК «Прогресс» (занимающегося производством вертолетов) были аффилированы между собой и могли получить первоначальную информацию о бюджете, который можно «освоить».

В итоге, в избыточных тратах бюджета винят никак не консорциум очевидно аффилированных предприятий, раздувших стоимость более чем на 300 млн. рублей бюджетных денег, а должностное лицо «МиГа», которое, по сути, сократило неизбежные убытки предприятия на 30 млн. рублей.

Казалось бы, очевидные вещи, «предприимчивые» люди, получили информацию о том, что ОАО «ААК «Прогресс» обязано заниматься производством вертолетов, ему для этого нужна Оснастка, на это дело выделен бюджет – это с одной стороны, с другой стороны – есть ОАО «РСК «МиГ», у которого эта оснастка «висит мертвым грузом», из-за которой «МиГ» несет убытки, при этом есть несколько аффилированных лиц, используя которые, можно необоснованно «накрутить» стоимость Оснастки, полученной от ОАО «РСК «МиГ» и продать ее за стоимость, равную выделенному бюджету ОАО «ААК «Прогресс». Классика. Но не для этой истории.

Знаете, кого следствие считает виноватым? Нет, не угадали, по версии следствия виноват заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «РСК «МиГ» Мамаев С.Н., который на момент совершения указанной сделки работал на предприятии всего несколько месяцев и даже не имел должностных инструкций.

По странной логике следствия выходит, что поскольку «дельцы», «накрутив» стоимость Оснастки поддельными документами до 200 млн. руб. умудрились продать ее (Оснастку) за эту сумму в ОАО «Прогресс», то значит, это и была рыночная стоимость, а поэтому ОАО «РСК «МиГ», продав Оснастку изначально за 30 млн. рублей – занизил ее стоимость, тем самым причинив ущерб государству. Абсурд.

Мало того, что цена в 200 млн., была накручена, что установлено ФНС, так еще и других предложений, кроме как купить за 30 млн. рублей не было, а значит, не воспользоваться  им означало бы причинить более крупные убытки ОАО «РСК «МиГ», потому что все бы пришлось целиком списать. 

Кроме того, в соответствии с внутренними документами и стандартами ОАО «РСК «МиГ» С.Н. Мамаев не отвечал ни за определение стоимости Оснастки, ни за экономическую эффективность сделки, ни за целесообразность ее заключения и все это подтверждено документально материалами следствия, которое почему-то из очевидного перерасхода средств устанавливает обратное – их недополучение…

Надо в конце добавить: понятно, что логика простая - либо 200 млн. рублей это сумма, которая превышает реальную цену, а значит  много заплатили, или 30 млн. мало – и много недополучили, но исходя из вышесказанного второй вариант является мягко сказать "неубедительным " и предъявляя фигуру С.Н. Мамаева как своего рода "фунта" для придания второму варианту, статуса как основного, складывается впечатление, что имена истинных "героев" этой истории еще предстоит установить.

Вероятно, задумка была безупречной, но возможно исполнители подкачали, возможно, уверенность подвела, а история вышла в свет. Теперь мы можем наблюдать, чем она завершится, и восторжествуют ли логика и справедливость.
Надеемся, что скоро станет известно, кто в 2008 году стоял за Прогрессом, а также почему эти лица, наверное, «находятся вне территории обращения влияния СК РФ».

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ПО


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Вице-спикер Рады обвинила Белоруссию в предательстве

Вице-спикер Рады обвинила Белоруссию в предательстве

Ранее в среду сообщалось, что украинскую резолюцию по Крыму поддержала в ООН 71 страна. По информации Ирины Геращенко, Белоруссия оказалась в числе 25 государств, проголосовавших против документа.

//Общество

Ученые из 184 стран подписали второе «Предупреждение человечеству»

Ученые из 184 стран подписали второе «Предупреждение человечеству»

Более 15 тысяч ученых из разных стран поставили подписи под вторым «Предупреждением человечеству». «Первое предупреждение человечеству» было выпущено в 1992 году группой Нобелевских лауреатов.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Военные арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента Зимбабве

Военные арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента Зимбабве

Военные в Зимбабве взяли под арест президента страны Роберта Мугабе. Лидер Зимбабве и его семья находятся под домашним арестом. Фактическим руководителем республики Мугабе являлся с 1980 года.

//Политика

СБУ будет проверять деятельность российских научных центров

СБУ будет проверять деятельность российских научных центров

Группа народных депутатов Украины обратилась к председателю СБУ Василию Грицаку с просьбой предоставить "факты деструктивной антиукраинской деятельности" российских центров науки и культуры на территории Украины.

//Новости ADWILE

//В мире

Минск объявил о готовности послать в Донбасс белорусских миротворцев

Минск объявил о готовности послать в Донбасс белорусских миротворцев

Ранее сообщалось, что вице-спикер Верховной Рады обвинила Белоруссию в предательстве. Так Ирина Геращенко охарактеризовала голосование представителя Минска против украинской резолюции по Крыму.

//Расследования

Названы имена погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

Названы имена погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

Названы имена погибших в результае крушения сегодня утром пассажирского самолета L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии". Список погибших опубликовали местные власти. Выжил один ребенок.

//Культура

Табаков упрекнул раскритиковавшего россиян Дюжева в плохом воспитании

Табаков упрекнул раскритиковавшего россиян Дюжева в плохом воспитании

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что россияне достойны только низкокачественных сериалов, которые демонстрирует телевидение. Такой вывод актер сделал из случая, произошедшего с ним в одном из аэропортов.

//Криминал

Сбившая «пьяного мальчика» автоледи заплатит его родителям 2,5 млн рублей

Сбившая «пьяного мальчика» автоледи заплатит его родителям 2,5 млн рублей

Ранее в среду Ольге Алисовой назначили наказание – 3 года колонии. Адвокат женщины уже заявила, что будет обжаловать вердикт. По словам юриста, в ходе судебного разбирательства были допущены нарушения.

//Новости партнеров

//Общество

Американский полёт к годовщине «Бурана»

Американский полёт к годовщине «Бурана»

15 ноября 1988 года состоялся успешный полёт системы «Энергия-Буран». Словно под эту дату на днях в США испытан многоразовый космический самолёт Dream Chaser – «Бегущий за мечтой». Он пока не побывал на орбите, был сброшен с вертолёта, но благополучно маневрировал и совершил штатную посадку на аэродроме в Колорадо

//Общество

Хаос человеческий

Хаос человеческий

У российских чиновников появилась новая забава – проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Модный тренд на эту тему задал сам Владимир Путин, заявив, что если какая-либо страна добьётся лидерства в создании искусственного интеллекта, она «будет властелином мира». Что же это за страшный зверь такой?

//Политика

Собчак собралась баллотироваться в президенты от «Гражданской инициативы»

Собчак собралась баллотироваться в президенты от «Гражданской инициативы»

Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост главы государства в середине октября. Изначально предполагалось, что она примет участие в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.

//В мире

Народ КНДР призвал казнить «безумного старика» Трампа

Народ КНДР призвал казнить «безумного старика» Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой властей КНДР и угрожал применить против Пхеньяна силу. МИД Северной Кореи считает, что глава Белого дома разрушает мировой порядок.

//Политика

ЛДПР за сменяемость власти

ЛДПР за сменяемость власти

Сейчас в России достаточно парламентских партий. Но на самом деле в нашей стране – «полуторапартийная» структура. Она устроена таким образом, что лишь одна партия допущена к рычагам управления и ни при каких обстоятельствах не уйдёт в оппозицию. А остальные партии не могут всерьёз претендовать на победу.

//Политика

Комплекс неполноценности на службе внешней политики

Комплекс неполноценности на службе внешней политики

Дело давнее – уже пять дней прошло после встречи во Вьетнаме лидеров стран Тихоокеанского региона, но неприятный осадок так и не проходит. Нет ответа на вопрос: зачем мидовские работники и помощники главы государства по международным делам так подставили своего начальника – президента? Зачем долдонили без перерыва, что встреча с Трампом будет и Путин обсудит с американцем «много вопросов»?

//Расследования

Прикрылись МиГом

Прикрылись МиГом

В тот момент, когда перед руководством ОАО «РСК «МиГ» остро стоял вопрос о списании с баланса в убыток оснастки, для производства вертолетов Ка-60У и Ка-62, на сумму в 94 млн. рублей, был выделен бюджет свыше 300 миллионов на её закупку.

//Криминал

Приговор Ольге Алисовой не оправдал ожиданий отца «пьяного мальчика»

Приговор Ольге Алисовой не оправдал ожиданий отца «пьяного мальчика»

Ранее в среду подмосковный суд отправил Ольгу Алисову на три года в колонию-поселение. Кроме того, ее обязали выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 млн рублей и лишили водительского удостоверения.

//live

«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»

«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»

Средняя зарплата в РФ по-прежнему гораздо меньше, чем в Европе. Доля потребителей с доходами ниже среднего выросла на треть. Вопрос: «Если не подтянем зарплаты, то затянем пояса или просто протянем ноги?»

//Криминал

Суд огласил приговор Ольге Алисовой

Суд огласил приговор Ольге Алисовой

Суд счел вину Алисовой доказанной. В частности, в обвинительном вердикте указано, что женщина, управлявшая своим Hyundai Solaris, нарушила скоростной режим и разговаривала за рулем по мобильному телефону.

//Наука

Найдена ближайшая к Земле пригодная для жизни планета

Найдена ближайшая к Земле пригодная для жизни планета

Небесное тело, расположенное на расстоянии одиннадцати световых лет от Земли, получило название Ross 128 b. Ученые выступили с предположением, что на планете есть условия для существования жизни.

//В мире

Киев назвал рэпера Гнойного угрозой национальной безопасности Украины

Киев назвал рэпера Гнойного угрозой национальной безопасности Украины

Российский хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Такое решение приняло украинское министерство культуры.

//Общество

Самый крупный в мире бесцветный бриллиант был продан на аукционе в Швейцарии

Самый крупный в мире бесцветный бриллиант был продан на аукционе в Швейцарии

Эксперты считают что камень такой чистоты был достоин цены в 50 миллионов долларов. Его огранку выполняла команда из 14 ювелиров в течение 11 месяцев. Они вставили камень в ожерелье, кроме того для декора украшения мастера использовали несколько десятков более мелких алмазов и изумрудов.

//Криминал

Сбившую «пьяного мальчика» Ольгу Алисову признали виновной

Сбившую «пьяного мальчика» Ольгу Алисову признали виновной

В апреле текущего года автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла Алисова, сбил насмерть шестилетнего мальчика. В крови ребенка была найдена доза алкоголя, соответствующая сильной степени опьянения.

//Общество

Судно "Моряк" терпит бедствие в районе Керчи, моряки голодают

Судно "Моряк" терпит бедствие в районе Керчи, моряки голодают

В районе Керчи терпит бедствие судно "Моряк". Члены экипажа сообщили, что они остались без продуктов и голодают. Капитан судна, идущего под флагом Палау, госпитализирован с сердечным приступом.

//Культура

Дюжев объяснил свои слова о не заслуживающих качественного кино россиянах

Дюжев объяснил свои слова о не заслуживающих качественного кино россиянах

Ранее актер, выступая в эфире латвийского телевидения, рассказал историю, произошедшую с ним в одном из российских аэропортов. Известному артисту не уступили место в очереди пассажиры, летевшие экономклассом.

//Политика

Путин пообещал сделать все от него зависящее по обмену пленными ДНР с Украиной

Путин пообещал сделать все от него зависящее по обмену пленными ДНР с Украиной

Владимир Путин пообещал лидеру украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчу сделать все от него зависящее по обмену пленными между ДНР и ЛНР с Украиной.

//Криминал

Оперативники МУРа поймали угонщиков дорогих автомобилей

Оперативники МУРа поймали угонщиков дорогих автомобилей

Некоторое время назад двое злоумышленников похитили машину, находящуюся в лизинге. После совершения преступления угонщики установили на транспортное средство подложные регистрационные знаки.

//Общество

Опубликовано видео, как крымский чиновник вел прием в троллейбусе (ВИДЕО)

Опубликовано видео, как крымский чиновник вел прием в троллейбусе (ВИДЕО)

Опубликовано видео, как крымский чиновник - председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов - вел прием населения прямо в троллейбусе. Проводить встречи с гражданами в общественном транспорте велел чиновникам глава Крыма Сергей Аксенов.

//Армия

В Госдуме предложили включить мед в рацион военнослужащих

В Госдуме предложили включить мед в рацион военнослужащих

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Александр Шерин предложили Минобороны РФ включить мед в рацион военнослужащих. Соответствующий запрос парламентарии направили в адрес министра обороны России Сергея Шойгу

//Общество

Перспективы деревянного домостроения - новый горизонт

Перспективы деревянного домостроения - новый горизонт

Известный британский архитектор Алекс де Рийк сказал: «XVII век – эпоха камня, XVIII век – расцвет кирпича, XIX век – время металла, XX век – бетон, а XXI век станет торжеством деревянного домостроения с приходом технологии CLT».

//Политика

Дмитрий Медведев в этом году участвовать в выборах не планирует

Дмитрий Медведев в этом году участвовать в выборах не планирует

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России с 2008 по 2012 годы, отказался рассказывать о своем участии в президентских выборах в 2018 году.

//Культура

Сегодня похоронили Михаила Задорнова

Сегодня похоронили Михаила Задорнова

В Латвии сегодня похоронили писателя-сатирика Михаила Задорнова. Задорнова похоронят в Юрмале на кладбище Яундубулты, рядом с отцом. С сатириком простились рижане, сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

//Общество

Появились сообщения по делу о слежке за Джигарханяном, допросят Малахова

Появились сообщения по делу о слежке за Джигарханяном, допросят Малахова

Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете народного артиста, режиссера, худрука Армена Джигарханяна. Подозреваемых в деле пока нет.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Вице-спикер Рады обвинила Белоруссию в предательстве

Вице-спикер Рады обвинила Белоруссию в предательстве

Ранее в среду сообщалось, что украинскую резолюцию по Крыму поддержала в ООН 71 страна. По информации Ирины Геращенко, Белоруссия оказалась в числе 25 государств, проголосовавших против документа.

//Общество

Ученые из 184 стран подписали второе «Предупреждение человечеству»

Ученые из 184 стран подписали второе «Предупреждение человечеству»

Более 15 тысяч ученых из разных стран поставили подписи под вторым «Предупреждением человечеству». «Первое предупреждение человечеству» было выпущено в 1992 году группой Нобелевских лауреатов.

//В мире

Военные арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента Зимбабве

Военные арестовали находящегося почти 40 лет у власти президента Зимбабве

Военные в Зимбабве взяли под арест президента страны Роберта Мугабе. Лидер Зимбабве и его семья находятся под домашним арестом. Фактическим руководителем республики Мугабе являлся с 1980 года.

//Политика

СБУ будет проверять деятельность российских научных центров

СБУ будет проверять деятельность российских научных центров

Группа народных депутатов Украины обратилась к председателю СБУ Василию Грицаку с просьбой предоставить "факты деструктивной антиукраинской деятельности" российских центров науки и культуры на территории Украины.

//В мире

Минск объявил о готовности послать в Донбасс белорусских миротворцев

Минск объявил о готовности послать в Донбасс белорусских миротворцев

Ранее сообщалось, что вице-спикер Верховной Рады обвинила Белоруссию в предательстве. Так Ирина Геращенко охарактеризовала голосование представителя Минска против украинской резолюции по Крыму.

//Расследования

Названы имена погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

Названы имена погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

Названы имена погибших в результае крушения сегодня утром пассажирского самолета L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии". Список погибших опубликовали местные власти. Выжил один ребенок.

//Культура

Табаков упрекнул раскритиковавшего россиян Дюжева в плохом воспитании

Табаков упрекнул раскритиковавшего россиян Дюжева в плохом воспитании

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что россияне достойны только низкокачественных сериалов, которые демонстрирует телевидение. Такой вывод актер сделал из случая, произошедшего с ним в одном из аэропортов.

//Криминал

Сбившая «пьяного мальчика» автоледи заплатит его родителям 2,5 млн рублей

Сбившая «пьяного мальчика» автоледи заплатит его родителям 2,5 млн рублей

Ранее в среду Ольге Алисовой назначили наказание – 3 года колонии. Адвокат женщины уже заявила, что будет обжаловать вердикт. По словам юриста, в ходе судебного разбирательства были допущены нарушения.

//Общество

Американский полёт к годовщине «Бурана»

Американский полёт к годовщине «Бурана»

15 ноября 1988 года состоялся успешный полёт системы «Энергия-Буран». Словно под эту дату на днях в США испытан многоразовый космический самолёт Dream Chaser – «Бегущий за мечтой». Он пока не побывал на орбите, был сброшен с вертолёта, но благополучно маневрировал и совершил штатную посадку на аэродроме в Колорадо

//Общество

Хаос человеческий

Хаос человеческий

У российских чиновников появилась новая забава – проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Модный тренд на эту тему задал сам Владимир Путин, заявив, что если какая-либо страна добьётся лидерства в создании искусственного интеллекта, она «будет властелином мира». Что же это за страшный зверь такой?

//Политика

Собчак собралась баллотироваться в президенты от «Гражданской инициативы»

Собчак собралась баллотироваться в президенты от «Гражданской инициативы»

Ксения Собчак объявила о планах баллотироваться на пост главы государства в середине октября. Изначально предполагалось, что она примет участие в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.

//В мире

Народ КНДР призвал казнить «безумного старика» Трампа

Народ КНДР призвал казнить «безумного старика» Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой властей КНДР и угрожал применить против Пхеньяна силу. МИД Северной Кореи считает, что глава Белого дома разрушает мировой порядок.

//Политика

ЛДПР за сменяемость власти

ЛДПР за сменяемость власти

Сейчас в России достаточно парламентских партий. Но на самом деле в нашей стране – «полуторапартийная» структура. Она устроена таким образом, что лишь одна партия допущена к рычагам управления и ни при каких обстоятельствах не уйдёт в оппозицию. А остальные партии не могут всерьёз претендовать на победу.

//Политика

Комплекс неполноценности на службе внешней политики

Комплекс неполноценности на службе внешней политики

Дело давнее – уже пять дней прошло после встречи во Вьетнаме лидеров стран Тихоокеанского региона, но неприятный осадок так и не проходит. Нет ответа на вопрос: зачем мидовские работники и помощники главы государства по международным делам так подставили своего начальника – президента? Зачем долдонили без перерыва, что встреча с Трампом будет и Путин обсудит с американцем «много вопросов»?

//Расследования

Прикрылись МиГом

Прикрылись МиГом

В тот момент, когда перед руководством ОАО «РСК «МиГ» остро стоял вопрос о списании с баланса в убыток оснастки, для производства вертолетов Ка-60У и Ка-62, на сумму в 94 млн. рублей, был выделен бюджет свыше 300 миллионов на её закупку.

//Криминал

Приговор Ольге Алисовой не оправдал ожиданий отца «пьяного мальчика»

Приговор Ольге Алисовой не оправдал ожиданий отца «пьяного мальчика»

Ранее в среду подмосковный суд отправил Ольгу Алисову на три года в колонию-поселение. Кроме того, ее обязали выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 млн рублей и лишили водительского удостоверения.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»

«Наше некомпетентное правительство проводит антисоциальную политику!»

Средняя зарплата в РФ по-прежнему гораздо меньше, чем в Европе. Доля потребителей с доходами ниже среднего выросла на треть. Вопрос: «Если не подтянем зарплаты, то затянем пояса или просто протянем ноги?»

//Криминал

Суд огласил приговор Ольге Алисовой

Суд огласил приговор Ольге Алисовой

Суд счел вину Алисовой доказанной. В частности, в обвинительном вердикте указано, что женщина, управлявшая своим Hyundai Solaris, нарушила скоростной режим и разговаривала за рулем по мобильному телефону.

//Наука

Найдена ближайшая к Земле пригодная для жизни планета

Найдена ближайшая к Земле пригодная для жизни планета

Небесное тело, расположенное на расстоянии одиннадцати световых лет от Земли, получило название Ross 128 b. Ученые выступили с предположением, что на планете есть условия для существования жизни.

//В мире

Киев назвал рэпера Гнойного угрозой национальной безопасности Украины

Киев назвал рэпера Гнойного угрозой национальной безопасности Украины

Российский хип-хоп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Такое решение приняло украинское министерство культуры.

//Общество

Самый крупный в мире бесцветный бриллиант был продан на аукционе в Швейцарии

Самый крупный в мире бесцветный бриллиант был продан на аукционе в Швейцарии

Эксперты считают что камень такой чистоты был достоин цены в 50 миллионов долларов. Его огранку выполняла команда из 14 ювелиров в течение 11 месяцев. Они вставили камень в ожерелье, кроме того для декора украшения мастера использовали несколько десятков более мелких алмазов и изумрудов.

//Криминал

Сбившую «пьяного мальчика» Ольгу Алисову признали виновной

Сбившую «пьяного мальчика» Ольгу Алисову признали виновной

В апреле текущего года автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла Алисова, сбил насмерть шестилетнего мальчика. В крови ребенка была найдена доза алкоголя, соответствующая сильной степени опьянения.

//Общество

Судно "Моряк" терпит бедствие в районе Керчи, моряки голодают

Судно "Моряк" терпит бедствие в районе Керчи, моряки голодают

В районе Керчи терпит бедствие судно "Моряк". Члены экипажа сообщили, что они остались без продуктов и голодают. Капитан судна, идущего под флагом Палау, госпитализирован с сердечным приступом.

//Культура

Дюжев объяснил свои слова о не заслуживающих качественного кино россиянах

Дюжев объяснил свои слова о не заслуживающих качественного кино россиянах

Ранее актер, выступая в эфире латвийского телевидения, рассказал историю, произошедшую с ним в одном из российских аэропортов. Известному артисту не уступили место в очереди пассажиры, летевшие экономклассом.

//Политика

Путин пообещал сделать все от него зависящее по обмену пленными ДНР с Украиной

Путин пообещал сделать все от него зависящее по обмену пленными ДНР с Украиной

Владимир Путин пообещал лидеру украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчу сделать все от него зависящее по обмену пленными между ДНР и ЛНР с Украиной.

//Криминал

Оперативники МУРа поймали угонщиков дорогих автомобилей

Оперативники МУРа поймали угонщиков дорогих автомобилей

Некоторое время назад двое злоумышленников похитили машину, находящуюся в лизинге. После совершения преступления угонщики установили на транспортное средство подложные регистрационные знаки.

//Общество

Опубликовано видео, как крымский чиновник вел прием в троллейбусе (ВИДЕО)

Опубликовано видео, как крымский чиновник вел прием в троллейбусе (ВИДЕО)

Опубликовано видео, как крымский чиновник - председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов - вел прием населения прямо в троллейбусе. Проводить встречи с гражданами в общественном транспорте велел чиновникам глава Крыма Сергей Аксенов.

//Армия

В Госдуме предложили включить мед в рацион военнослужащих

В Госдуме предложили включить мед в рацион военнослужащих

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Александр Шерин предложили Минобороны РФ включить мед в рацион военнослужащих. Соответствующий запрос парламентарии направили в адрес министра обороны России Сергея Шойгу

//Общество

Перспективы деревянного домостроения - новый горизонт

Перспективы деревянного домостроения - новый горизонт

Известный британский архитектор Алекс де Рийк сказал: «XVII век – эпоха камня, XVIII век – расцвет кирпича, XIX век – время металла, XX век – бетон, а XXI век станет торжеством деревянного домостроения с приходом технологии CLT».

//Политика

Дмитрий Медведев в этом году участвовать в выборах не планирует

Дмитрий Медведев в этом году участвовать в выборах не планирует

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России с 2008 по 2012 годы, отказался рассказывать о своем участии в президентских выборах в 2018 году.

//Культура

Сегодня похоронили Михаила Задорнова

Сегодня похоронили Михаила Задорнова

В Латвии сегодня похоронили писателя-сатирика Михаила Задорнова. Задорнова похоронят в Юрмале на кладбище Яундубулты, рядом с отцом. С сатириком простились рижане, сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

//Общество

Появились сообщения по делу о слежке за Джигарханяном, допросят Малахова

Появились сообщения по делу о слежке за Джигарханяном, допросят Малахова

Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете народного артиста, режиссера, худрука Армена Джигарханяна. Подозреваемых в деле пока нет.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры