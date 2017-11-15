Прикрылись МиГом

В тот момент, когда перед руководством ОАО «РСК «МиГ» остро стоял вопрос о списании с баланса в убыток оснастки, для производства вертолетов Ка-60У и Ка-62, на сумму в 94 млн. рублей, был выделен бюджет свыше 300 миллионов на её закупку.



Продукция специфичная, некий «мертвый груз», оставшийся от времен производства вертолетов, ожидал своей участи на «МиГе», точнее сказать на одном из его подразделений. Продукция производилась ОАО «РСК «МиГ» для ОАО «Камов», но не была оплачена заказчиком, поскольку являлась произведенной сверх договоренностей.

Участь же для такого вида продукции (сверхпроизведенной Оснастки), если ее не продать на металлолом или еще куда, была одной – в соответствии с Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н – сверхпроизведенная Оснастка должна была быть списана с бухгалтерского учета, а сумма в размере около 94 млн. рублей – списана на убытки. Другими словами, «МиГ» потерял бы 94 млн. рублей.

Оснастка не нужна, заказчик ОАО «Камов» за нее платить отказывается не первый год, если ее максимально быстро не продать – надо будет списывать почти 94 млн. руб. в ноль.



И вот в феврале – апреле 2007 года появился бюджет, который можно потратить на покупку ранее произведенной оснастки — принимается ряд решений на Правительственном уровне, в соответствии с которыми производство вышеуказанных вертолетов обретает «второе дыхание» и централизуется на прежнем заказчике оснастки для вертолетов ОАО «Камов» при непосредственном участии ОАО «ААК «Прогресс». Другими словами, теперь вопросом производства вертолетов Ка-60/62 должны заниматься эти два предприятия, для чего им должны быть переданы все документы, наработки, Оснастка и прочее, ранее произведенное в рамках этого проекта. Вполне логично, в августе 2007 года заключается соответствующий договор между ОАО «Камов» и ОАО «ААК «Прогресс», в соответствии с которым ОАО «ААК «Прогресс» берет на себя обязательства произвести вертолет Ка-62 (Ка-60 при этом не упоминается), и как исполнитель по договору обязуется изготовить или приобрести необходимую Оснастку самостоятельно. При этом в рамках этого договора, по ценам 2007 года, ОАО «ААК «Прогресс» и ОАО «Камов» договорились, что «на круг» стоимость приобретения и транспортировки Оснастки, агрегатов и деталей, то есть всего, что было изготовлено ранее, составляет уже 192 млн. рублей, а также был заложен бюджет на производство дополнительной Оснастки в размере еще почти 132 млн. рублей.



Как МиГ угодил впросак?



Неожиданно, в 2008 году, по вопросу приобретения сверхпроизведенной Оснастки, подлежащей списанию в ноль, на ОАО «РСК «МиГ» обращается ЗАО «НТЦ». Надо отметить, что у «МиГа» была задолженность перед ЗАО «НТЦ» по оплате на основании ранее заключенных договоров по своей тематике, никак не связанной с Оснасткой. Так вот, это самое ЗАО «НТЦ» предложило зачесть часть задолженности в размере 30 млн. рублей взамен на передачу сверхпроизведенной Оснастки. Т.е. «МиГ» передает Оснастку, а ЗАО «НТЦ» списывает долги в размере 30 млн. рублей. Надо признаться, что очередь на эту сверхпроизведенную Оснастку не стояла, точнее сказать вообще никого не было, а с учетом того, что «ОАО «РСК «МиГ» ее надо было списывать в ноль – то это было хорошее предложение. Другими словами, если бы его не было у «МиГа» были бы убытки почти 94 млн. руб., а с учетом этого предложения – на 30 млн. меньше, т.е. 64 млн. руб.. Конечно же, предложением воспользовались.



А далее началась пирамида наращивания стоимости Оснастки от 30 млн. рублей уже до 200 млн. рублей:

1. ЗАО «НТЦ» привлекает ООО «ИФК Урал», который якобы дорабатывает сверхпроизведенную Оснастку и она начинает стоить уже 55 млн. рублей.

Позже, решением № 36 от 26 декабря 2011 года Инспекции ФНС по городу Озерску установлено и подтверждено, что никаких работ по доработке не было, а были лишь фиктивные «бумаги».

2. Затем якобы доработанная Оснастка продается ООО «Техцентр», которое по «совпадению» находится по тому же адресу, что и ЗАО «НТЦ» в г. Озерске.

3. После этого, не утруждая себя даже изготовлением каких-либо формальных бумаг, обосновывающих повышение стоимости, ООО «Техцентр» продает сверхпроизведенную оснастку уже за 189 млн. рублей в ООО «ТоргПром».

4. ООО «ТоргПром» продает ее в ОАО «ВСК» за….правильно 192 млн. 104 тыс. рублей, что на 200 тысяч рублей меньше бюджета, предусмотренного на это соглашением ОАО «ААК «Прогресс» и ОАО «Камов», наверное, чтобы в «глаза не бросалось» полное совпадение.

5. Естественно, потом ООО «ВСК» передал Оснастку ОАО «ААК «Прогресс» и компенсировал почти 200 млн. рублей (включив еще и свое агентское вознаграждение).



Стоит ли говорить, что по версии следствия, с чем сложно не согласиться, все эти компании – ЗАО «НТЦ», ООО «ИФК Урал», ООО «Техцентр», ООО «ТоргПром», ОАО «ВСК», одним словом все, которые стояли посередине между ОАО «РСК «МиГ» и ОАО «ААК «Прогресс» (занимающегося производством вертолетов) были аффилированы между собой и могли получить первоначальную информацию о бюджете, который можно «освоить».



В итоге, в избыточных тратах бюджета винят никак не консорциум очевидно аффилированных предприятий, раздувших стоимость более чем на 300 млн. рублей бюджетных денег, а должностное лицо «МиГа», которое, по сути, сократило неизбежные убытки предприятия на 30 млн. рублей.



Казалось бы, очевидные вещи, «предприимчивые» люди, получили информацию о том, что ОАО «ААК «Прогресс» обязано заниматься производством вертолетов, ему для этого нужна Оснастка, на это дело выделен бюджет – это с одной стороны, с другой стороны – есть ОАО «РСК «МиГ», у которого эта оснастка «висит мертвым грузом», из-за которой «МиГ» несет убытки, при этом есть несколько аффилированных лиц, используя которые, можно необоснованно «накрутить» стоимость Оснастки, полученной от ОАО «РСК «МиГ» и продать ее за стоимость, равную выделенному бюджету ОАО «ААК «Прогресс». Классика. Но не для этой истории.

Знаете, кого следствие считает виноватым? Нет, не угадали, по версии следствия виноват заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «РСК «МиГ» Мамаев С.Н., который на момент совершения указанной сделки работал на предприятии всего несколько месяцев и даже не имел должностных инструкций.



По странной логике следствия выходит, что поскольку «дельцы», «накрутив» стоимость Оснастки поддельными документами до 200 млн. руб. умудрились продать ее (Оснастку) за эту сумму в ОАО «Прогресс», то значит, это и была рыночная стоимость, а поэтому ОАО «РСК «МиГ», продав Оснастку изначально за 30 млн. рублей – занизил ее стоимость, тем самым причинив ущерб государству. Абсурд.

Мало того, что цена в 200 млн., была накручена, что установлено ФНС, так еще и других предложений, кроме как купить за 30 млн. рублей не было, а значит, не воспользоваться им означало бы причинить более крупные убытки ОАО «РСК «МиГ», потому что все бы пришлось целиком списать.

Кроме того, в соответствии с внутренними документами и стандартами ОАО «РСК «МиГ» С.Н. Мамаев не отвечал ни за определение стоимости Оснастки, ни за экономическую эффективность сделки, ни за целесообразность ее заключения и все это подтверждено документально материалами следствия, которое почему-то из очевидного перерасхода средств устанавливает обратное – их недополучение…

Надо в конце добавить: понятно, что логика простая - либо 200 млн. рублей это сумма, которая превышает реальную цену, а значит много заплатили, или 30 млн. мало – и много недополучили, но исходя из вышесказанного второй вариант является мягко сказать "неубедительным " и предъявляя фигуру С.Н. Мамаева как своего рода "фунта" для придания второму варианту, статуса как основного, складывается впечатление, что имена истинных "героев" этой истории еще предстоит установить.



Вероятно, задумка была безупречной, но возможно исполнители подкачали, возможно, уверенность подвела, а история вышла в свет. Теперь мы можем наблюдать, чем она завершится, и восторжествуют ли логика и справедливость.

Надеемся, что скоро станет известно, кто в 2008 году стоял за Прогрессом, а также почему эти лица, наверное, «находятся вне территории обращения влияния СК РФ».