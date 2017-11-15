Названы имена погибших в авиакатастрофе под Хабаровском
15 ноября 2017, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Названы имена погибших в результате крушения сегодня утром пассажирского самолета L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии". Список погибших опубликовали местные власти.Список погибших:
1. пилот Чумаков
2. пилот Зуев
3. Денис Амосов
4. Светлана Похомова
5. Ольга Лапоникова
6. Анна Лапоникова
Пострадала, по уточненным данным, трехлетняя девочка. Выжившего ребенка госпитализировали. В больнице врачи оценивают состояние малышки как тяжелое, но стабильное. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
Двухмоторный самолет L-410, следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился при заходе на посадку. Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы.