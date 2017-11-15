Следователи назвали версии крушения самолета в Хабаровском крае

Следствие рассматривает три возможных версии крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК. Возбуждено уголовное дело.

СК отрабатывает несколько версий случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности. По последней информации, на борту находились два члена экипажа и семь пассажиров. Самолет разбился во время второго захода на посадку. Расследованием причин катастрофы займется МАК.

Ранее сообщалось, что самолет сообщением Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан разбился при заходе на посадку в 2 км от аэропорта поселка Нелькан. При крушении самолета Let L-410 погибли шесть человек.