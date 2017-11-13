Сечин не явился в суд по делу Улюкаева

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в понедельник не явился в суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, - сообщил корреспондент радиостанции "Коммерсант-ФМ". Как ожидается, Сечин будет допрошен по делу как свидетель.

Именно Сечин передал сумку Улюкаеву. Бывший министр был задержан на территории нефтяной компании по подозрения в получении крупной взятки. В сумке оказалось два миллиона долларов.

Улюкаев находится под домашним арестом. Свою вину он не признает. Адвокат бывшего министра экономического развития рассказала, что Улюкаев был убежден: в большой кожаной сумке, переданной главой "Роснефти", лежит вино.

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