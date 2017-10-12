Адвокат: Улюкаев думал, что в сумке, переданной Сечиным, было вино

В четверг, 12 октября, адвокат бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сделала важное заявление.

По ее словам, экс-глава МЭР был убежден, что в большой кожаной сумке, переданной главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находится вино, а не деньги. Как отмечает сегодня РИА "Новости", юрист Дареджан Квеидзе в рамках заседания суда пообещала доказать, что ее подзащитный не знал о содержимом.

Адвокат добавила, что сумка не была тяжелой, поскольку Алексей Улюкаев взял ее и легко понес.