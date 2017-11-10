Увеличилось число погибших при обрушении дома в Ижевске

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте трагедии. В Ижевске обрушились девять этажей жилого дома

Еще одно тело спасатели смогли достать из-под завалов. Это женщина, ее возраст пока неизвестен, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где обрушился подъезд. По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого.