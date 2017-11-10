СК возбудил уголовное дело против жильца обрушившегося дома в Ижевске

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где обрушился подъезд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

После допроса задержанного мужчины в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Вероятным мотивом преступления следователи называют "личную неприязнь подозреваемого". Копытову будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, так как есть подозрения, что он не здоров.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет задержал и допрашивает Александра Копытова, проживавшего в квартире, с которой началось обрушение подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске