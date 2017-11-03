Аммиачные деньги пахнут кровью

Предприятие стратегического значения «Тольяттиазот» давно и прочно находится в центре всякого рода скандалов – организационных, финансовых, даже уголовных. Но недавно оно оказалось замешанным в скандал с террористическим уклоном. И это уже что-то новенькое. Попробуем разобраться, как некогда успешное и значимое предприятие докатилось до жизни такой и кто его до этого «докатил».



Американский след



С некоторых пор председателем Совета директоров «Тольяттиазот» является Петр Орджоникидзе, никогда не работавший раньше в этой отрасли. Зато имеющий богатый послужной список, крайне настораживающие связи и неоднозначное прошлое.

Его папа – видный дипломат, позже ставший даже заместителем генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Петр родился в 1972 году в США, и по праву рождения имеет право на американское гражданство – такие в США законы. Тем более, что первые 10 лет своей жизни он провел именно в этой стране.

Карьера Петра Орджоникидзе так или иначе большей частью связана тоже с Америкой. Но отнюдь не с химпромом. Он подвизался на другой ниве и его специальность - «решать деликатные вопросы». Так уже в 31 год он возглавил российский филиал американской лоббистской компании Cassidy&Associates. Официальная деятельность этой фирмы заключалась в установлении связей с людьми в правительстве США и проталкивании через них решений, за которые заплатили клиенты. Это для нас кажется удивительным, потому что в России таковая деятельность считается теневой, а в Штатах – вполне легальной. Зарегистрирована эта фирма в Вашингтоне.

С 2012 года Орджоникидзе – член совета директоров ТоАЗа, с мая текущего года – председатель совета директоров гиганта российского химпрома. Но и прежние навыки он не забыл, совмещая свою работу с должностью председателя совета партнеров лоббистской фирмы «Кесарев консалтинг».

Сам завод «Тольяттиазот», один из крупнейших производителей минеральных удобрений, способный производить 3 миллиона тонн аммиака ежегодно. По совпадению, его история так же связана с США. Комбинат и магистральный трубопровод «Тольятти-Одесса» в ноябре 1974 года начала строить компания Occidental Petroleum американского миллиардера Арманда Хаммера на т.н. компенсационной основе – по условиям соглашения, «Тольяттиазот» должен был поставлять свою продукцию в США. До 1997 года все, что производилось на комбинате, отправлялось за океан. Сейчас что-то продается и в другие места, но все равно главным клиентом завода остается Америка.

За год до прихода Орджоникидзе в совет директоров ТоАЗа его возглавил Сергей Махлай. Тот самый, про которого некоторые СМИ говорили, что он представляет интересы американских спецслужб. По совместительству, Сергей является сыном Владимира Махлая, первого директора и основного владельца ТоАЗа. В далеком уже 2005 году правоохранительные органы России обвинили его в неуплате налогов и мошенничестве на сумму в $550 миллионов. Дожидаться милиции он не стал и сбежал в Швейцарию, где сейчас и проживает. А в России он заочно арестован.

Сергей же уехал в обетованные Штаты еще в 1994 году, отучился в университете Северной Каролины и успешно получил американское гражданство. Уже после этого зачем-то несколько раз менял имя. Сначала стал Сержем Маклаем, потом Джорджем Маком.

Именно после того, как Серж Маклай, он же Джордж Мак, он же Сергей Махлай возглавил предприятие, его начали сотрясать скандалы. Начались разборки на почве экологии, нарушения техники безопасности и многие другие.

Но главные проблемы, что неудивительно, продолжали происходить в финансовой сфере. В 2012 году по заявлению руководства «Уралхима» как миноритарного акционера комбината Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения прибыли на «Тольяттиазоте». Следователи обвинили Сергея Махлая в том, что он вместе с сообщниками с 2008 по 2011 год продавали продукцию комбината по заниженной цене, а выручку выводили на офшорные счета.

Соучастниками схемы, по версии следствия, были владельцы компании Nitrochem Distribution AG (Швейцария) в лице Феликса Циви, впоследствии – его сына Андреаса Циви. По указанию Сергея Махлая «Тольяттиазот» поставлял аммиак и карбамид швейцарской компании по цене на 40% ниже рыночной, затем семья Циви перепродавала продукцию по нормальной стоимости, а выручку перечисляла на офшорные счета, разделив между участниками схемы.



Торчащие уши ЦРУ



В том же 2012 году полиция проводила на «Тольяттиазоте» обыск, в процессе которого неожиданно обнаружили на территории режимного предприятия повышенной опасности гражданина США Дональда Кнаппа. Причем, он там не просто находился, он там жил! Официально Дональд занимал должность вице-президента комбината по экономике и финансам. Чем он занимался реально – непонятно.

О мистере Кнаппе пришлось вспомнить уже в 2014 году. После переворота на Украине американец «засветился» на встрече с директором ЦРУ Джоном Бреннаном в Киеве. Некоторые СМИ прямо назвали Кнаппа американским «смотрящим» за стратегическим предприятием, а его визит на встречу к главе ЦРУ связали с американским бизнес-планом по установлению контроля над аммиакопроводом «Тольятти-Одесса».

В передаче «Человек и закон» на Первом канале журналисты высказали версию, что «Майдан 2014-го был организован на деньги Сергея Махлая».

Еще раньше, в 2014 году один из российских журналистов публично обратил внимание, что деньги, полученные благодаря схеме продажи аммиака по заниженной цене компании Циви, перечисляются на офшорный счет в Швейцарии, которым оперирует компания Ameropa AG. А финансовый директор Ameropa AG Майкл Спиритус – родной сын сотрудника ЦРУ Алана Спиритуса. То есть, ЦРУ как минимум имело возможность доступа к финансовым потокам от продажи продукции «Тольяттиазота».

И если на Первый канал Махлаи подали в суд, то раскручивать тему связи с цээрушниками они не стали. Почему? Чтобы, не дай Бог, версии журналиста не обрели вещественные доказательства?

Оба Махлая заочно арестованы решениями российских судов. Поэтому напрямую руководить предприятием им затруднительно. Тут и вышел на свет Божий Петр Орджоникидзе, специалист по решению деликатных вопросов, имеющий обширные связи в США, правда, не имеющий ни малейшего понятия о химической промышленности. Да это ему и не нужно – что делать, какие решения приманить и что подписывать ему подскажут Махлаи по телефону.



Груз проблем



Однако путь его не выстлан розами. Перед Орджоникидзе возникла масса проблем, которые «Тольяттиазот» накопил за предыдущие годы. В конце июня этого года следователи заявили, что завершили расследование и готовы передать в суд то самое дело о мошенничестве в особо крупном размере на сумму до одного миллиарда долларов, где в качестве главных фигурантов проходят Владимир и Сергей Махлаи, топ-менеджеры «Тольяттиазота», а также швейцарец Андреас Циви.

В конце июля 2017 года Центральный районный суд Тольятти арестовал 100% акций ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», управляющей компании комбината, а также оформленные на 6 кипрских офшоров акции ОАО «Трансаммиак», контролирующего трубопровод «Тольятти-Одесса».

По сегодняшний день под арестом находится имущественный комплекс «Тольяттиазота», арестованный в 2015 году, а также принадлежащие Махлаям и их партнерам из Швейцарии акции «Тольяттиазота», арестованные решением Комсомольского суда Тольятти в феврале 2013 года. Семья Махлаев также фактически потеряла порт в Тамани, который пыталась построить с начала XXI века.



Террор на пороге



Скандалы с «Тольяттиазотом» шли один за другим, но мало кто ожидал, что очередной из них окажется не из области мошенничества и финансовых афер, и даже не банальной уголовщиной, а будет связан с международным терроризмом.

В декабре 2016 г. сотрудники ОМВД Тольятти и УФСБ Самарской области при обыске на территории «Тольяттиазота» обнаружили гранатомет РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, а также патроны различного калибра (в том числе со смещенным центром тяжести). А также экстремистскую литературу (как в печатном виде, так и на электронных носителях) и письма на имя турецкого бизнесмена Оздемира Бюлента.

Спустя сутки, сотрудники ФСБ задержали на конспиративной квартире в Самаре двух агентов ИГИЛ*. Одним из них оказался совладелец фирмы «МСА строй» Оздемир Бюлент, гражданин Турции, которого подозревают в связях с экстремистами, в том числе с Исламским государством.

По версии некоторых СМИ, когда дело о мошенничестве стало приобретать серьезные очертания, владельцы «Тольяттиазота» подключили к схеме по выводу денег «МСА Строй». По этой схеме ТоАЗ под прикрытием в виде договоров на строительные работы перечислял деньги компании Бюлента, а та расплачивалась с фирмами-однодневками: ООО «МАИР», ООО «Эдем», ООО «Каскад» и «Уанклиффинанс». А эти «фирмы-прокладки» уже переводили деньги за рубеж. Предположительно, с 2009 по 2016 годы таким образом «Тольяттиазот» увел около 380 миллионов рублей.

Если подозрения о связях Бюлетна с экстремистами окажутся подтверждены, то вполне вероятно, что часть денег использовалась для поддержки Исламского государства. Таким образом банальная жадность и нечистоплотность коммерсантов может обернуться кровавыми последствиями и сотнями оборванных жизней.

И речь не только о войне в Сирии и Ираке или терроризме в Афганистане. Известно, что теряя почву под ногами на Ближнем Востоке, террористы распространяют свою деятельность на нашу землю. Вербуют сторонников, промывают мозги молодежи, готовят террористические акты, подобные недавнему взрыву в питерском метро.

Деньги, добытые таким путем, очень даже пахнут. Они пахнут порохом и кровью.



* «Исламское государство» признано террористической организацией, деятельность которой в России официально запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.