Бывший новосибирский губернатор Юрченко признан виновным в превышении полномочий

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко признан виновным в превышении полномочий.

Такое решение вынес центральный районный суд Новосибирска.

"Юрченко Василий Алексеевич совершил умышленное преступление", — огласила приговор судья Алла Веселых. По ее словам, подсудимый, действуя умышленно и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб компании "ГазТрансКом", "совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий", - сообщает РИА Новости.

В марте 2014 года Василий Юрченко был уволен с поста главы региона с формулировкой "в связи с утратой доверия". В августе против него возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По версии обвинения, Юрченко своими действиями нанес вред принадлежавшему Новосибирской области ОАО "ГазТрансКом", которое в результате недополучило доход в размере не менее 14 миллионов рублей.

Суд постановил, что Юрченко, далв письменное указание директору "ГазТрансКома" отменить открытый аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить адресный договор с конкретной компанией.