Появилось видео ДТП, в котором в центре Москвы погиб инспектор ДПС

В сети появилась видеозапись дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, в результате которого 25 сентября погиб инспектор ДПС. Запись ДТП с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

Авария произошла на выделенной полосе в районе пересечения Нового Арбата с Садовым кольцом. Автомобиль Mercedes представительского класса с госномерами АМР и проблесковым маячком сбил сотрудника полиции. Пострадавший офицер ГИБДД скончался от полученных травм на месте происшествия.

По некоторым данным, автомобильные номера серии АМР принадлежат ФСБ.

Прибывшие по вызову водителя Mercedes силовики скрутили с автомобиля номера, но очевидцы успели их зафиксировать.

Следственно-оперативная группа приступила к проверке инцидента.