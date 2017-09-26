Начата проверка по факту наезда на сотрудника ГИБДД в центре Москвы

Ранее стало известно, что сотрудник ГИБДД сбит автомобилем Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР, двигавшемся на большой скорости. Виновник наезда скрылся с места ДТП.

По данным “Синих ведерок”, автомобиль принадлежит ФСБ. Инцидент произошел на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара около 10 вечера понедельника.

Следственно-оперативная группа приступила к проверке гибели сотрудника ГИБДД в ДТП в центре столицы при исполнении им служебных обязанностей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.