СРОЧНО
|15:58  В Пакистане атакован конвой короля Катара |15:20  Известный российский шеф-повар погиб в ДТП |15:01  Московская биржа прекратила работу |14:02  Кремль отказался давать оценку словам Трампа о ядерной сделке |13:52  На месте авиакатастрофы Boeing в Киргизии нашли черный ящик |13:52  ЕС и НАТО обеспокоены заявлениями Трампа |13:13  Обаму беспокоит рост доверия к Путину в политических кругах США |13:12  Врачи вывели из состояния клинической смерти пострадавших при крушении Boeing |13:02  Вице-президент США назвал американскую дипломатию провальной |12:49  Псковский шестиклассник избил третьеклассника за долгое пребывание в туалете |12:35  Жители поселка, на который упал самолет под Бишкеком, рассказали о трагедии |12:24  Порошенко готов к плодотворному сотрудничеству с администрацией Трампа |12:22  Бизнес на остатках |12:13  В Минтруда придумали, как остановить рост долгов по зарплате |12:00  Известный эксперт рассказал о лежащей «мордой в луже» российской экономике |11:51  Эксперты о новогодних каникулах: бедная Россия отдыхает, как богатая |11:35  Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Киргизии |11:25  В Тульской области школьница упала в шахту лифта и осталась жива |10:51  В Москве вор обокрал квартиру и оставил хозяйке шикарный букет цветов |10:36  В Сети появилась запись с места крушения Boeing, сделанная дроном (ВИДЕО) |10:24  В Киев прибыл вице-президент США Джозеф Байден |10:13  На месте крушения Boeing под Бишкеком орудуют мародёры |09:53  Школьник выстрелил в глаз собственному брату под Челябинском |09:46  Число погибших в авиакатастрофе под Бишкеком достигло 37 человек |09:20  Крым внесет в ООН резолюцию о нарушениях Украиной прав человека |08:34  Пилот упавшего в Киргизии Boeing умер по дороге в больницу (ВИДЕО) |07:50  Трамп хочет заключить с Россией ядерную сделку |07:46  Число погибших в катастрофе Boeing под Бишкеком увеличилось до 32 человек |07:26  В одном из московских подъездов нашли изрезанный труп мужчины |07:06  Не менее 16 человек стали жертвами крушения турецкого самолета в Киргизии

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Расследования

Чтобы авиакатастрофа не оказалась таинственной

16 января 2017, 13:42 [ «АН-онлайн» ]

Чтобы авиакатастрофа не оказалась таинственной
Фото: pixabay.com

Прошло уже три недели со дня катастрофы с самолётом ТУ-154 в аэропорту Адлер. Уже опрошены все свидетели, подняты со дна моря и расшифрованы чёрные ящики, но объективной версии трагедии так и нет.

Появляются лишь предположения: может второй пилот перепутал уборку шасси с уборкой закрылков, или сами закрылки были неисправны. Но ведь на эти вопросы уже есть однозначные ответы, полученные с расшифровкой операционного самописца. А шасси вообще убираются сразу после взлёта для уменьшения лобового сопротивления. Так что, если бы перепутал, то самолёт упал бы сразу у аэродрома.

И только мою версию, как мне кажется, не рассматривают всерьёз. Она просто не вписывается в принятый перечень причин авиакатастроф. Члены комиссии сейчас наверняка пересматривают статистику аналогичных авиакатастроф. Но там такой причины они не найдут, все они отнесены к таинственным, и списаны на погрешности действий пилотов. Им ведь уже всё равно.

В этих условиях меня волнует тот вопрос, что комиссия, не найдя объективных фактов, приведших к катастрофе, вынесет свой окончательный вердикт, обвинив во всём опять пилотов. И к этому уже есть определённости тенденции. Я понимаю, что потом добиться изменения такого вердикта будет чрезвычайно сложно, поэтому попытаюсь ещё раз обратить внимание членов комиссии на мою версию катастрофы. Её я выскзал в день катастрофы 25 декабря в статье «Я- соучастник этой авиакатастрофы». Прошу обратить внимание на то, что тогда ещё не было ни показаний свидетелей, ни данных расшифровки самописцев, но я уже «предсказал» некоторые факты, которые будут установлены позже. А именно:

Самолёт упал в результате выхода на закритические углы атаки. С этим фактом согласны уже все эксперты. 

Как я и предполагал, ветер действительно дул со стороны берега в море. И температура воздуха была низкой. По данным метео наблюдений ветер дул со скоростью 6 м/сек. с курсом 60 градусов, т. е. со стороны берега в море. И температура воздуха 4 градуса. А фактическая, в ущелье реки Мзымта, была ещё ниже. 

Как определили сейчас, ситуация оказалась неожиданной и скоротечной. Всего 10 секунд. Этот факт полностью соответствует моей версии.

Переговоры пилотов относительно закрылков объясняю тем, что попадание самолёта в нисходящий поток совпал с моментом уборки закрылков, или пилоты, возможно, пытались исправить положение повторным выпуском закрылков. 

Но я ведь не Нострадамус, чтобы предсказать все эти факты сразу в день катастрофы. Просто я рассуждал исходя из принятых мною фактов: пилоты опытные и ответственные, а самолёт не имеет серьёзных неисправностей. При этом я, конечно, исключил возможный факт терроризма и какую-либо роковую поломку. Свою версии причины катастрофы я изложил в статье, написанной в день катастрофы, поэтому причину изложил не очень подробно, сославшись на другую мою статью на эту же тему: «Ян Фабрициус, Артём Боровик и адмиралы Тихоокеанского флота». Поэтому сейчас изложу более подробно.

Погодные условия раннего утра 25 декабря создали перенос холодного воздуха из ущелья реки Мзымта на более тёплую поверхность моря. Он нагревается и поэтому начинает подниматься. В результате, на удалении 1- 1,2 км. от берега сформировался устойчивый восходящий поток. А чуть дальше от берега образовался нисходящий поток воздуха, который направлен на замещение, ушедшего вверх, нагретого воздуха. Такое явление, но более интенсивное, очень хорошо наблюдается в городе Новороссийске, и называется Борой.

Таким образом сформировался своеобразный порог из восходящего и нисходящего потоков воздуха, высотой порядка 400 метров. Кроме того, в верхней части этого порога мог сформироваться инверсионный слой, в котором, кстати, подъёмная сила крыла уменьшается.

Самолёт взлетел с попутным ветром и с полной загрузской, а может и с перегрузом. Именно поэтому пилоты не спешили набирать высоту, а старались разогнать скорость. Если бы самолёт взлетал в штатном режиме, то через 70 секунд полёта он был бы на высоте вдвое большей. И это, возможно, обеспечило бы ему пролёт выше этого порога. Но случилось так, что он влетел сначала в восходящий, а затем в нисходящий поток. В восходящем потоке у самолёта увеличилась вертикальная скорость. А от воздействия этого потока на стабилизатор самолёт начал опускать нос. Пилот, естественно, парировал эту тенденцию к опусканию носа взятием штурвала «на себя». Тем самым он увеличил угол атаки крыла. Примерно в тот же момент командир мог принять решение об уборке закрылков. При уборке закрылков у крыла снижается подъёмная сила,.Для компенсации этого снижения пилоты одновременно с уборкой закрылков увеличивают и угол атаки. Буквально через мгновение самолёт попал в нисходящий поток и, увлекаемый этим потоком, начал резко проваливаться. Какова реакция пилота на такое проваливание? Конечно взятием штурвала на себя. И при этом угол атаки крыла ещё увеличивается. Суммарное увеличения угла атаки, доходит до закритической величины. На крыле происходит срыв ламинарного потока воздуха, подъёмная сила резко падает и самолёт свалился вправо. Я думаю, что именно таки всё и было. 

В руководстве по лётной эксплуатации самолёта ТУ-154, в перечне неблагоприятных для взлёта условий (пункт 4.2.5.) указывается сдвиг ветра. Это изменение скорости или направления ветра в пространстве, включая восходящие и нисходящие потоки. И сказано, что взлёт при сильном или очень сильном сдвиге ветра запрещается. Только нигде я не нашёл кто и как определяет эту силу сдвига ветра. Особенно если речь идёт о сдвиге в виде восходящих и нисходящих потоков за пару километров от ВПП, где-то в море. Поэтому считаю, что такой сдвиг ветра должен быть выделен в отдельный объект изучения и реагирования. Его здесь я называл «порогом», поскольку он имеет вертикальное развитие и об него, как о порог, может споткнуться любой самолёт. И все подобные катастрофы на взлёте неплохо было бы пересмотреть из условий присутствия такого порога.

Например падение на взлёте самолёта Руслан на жилые дома в Иркутске 6 декабря 1997 года. В качестве причины там назвали помпаж трёх из четырёх двигателей. А может быть все же это не самолёт упал по причине помпажа двигателей, а двигатели запомпажировали из-за падения самолёта на закритических углах атаки. На таких углах атаки нарушается расчётный поток воздуха на входе в компрессор двигателя Вот и возникает помпаж с резким уменьшением тяги двигателя. А на закритические углы атаки самолёт вышел по той же причине: споткнулся о воздушный порог.

Надо очень внимательно рассмотреть эту версию причины падения самолётов на взлёте, по которой, я считаю, уже погибло очень много людей, в том числе и очень известных. Таких, как Ян Фабрициус, Артём Боровик, адмиралы Тихоокеанского флота и, может быть, артисты, всеми любимого, хора им. Александрова и, конечно, доктор Лиза.

Юрий Доценко
15.01.2017 г.

Читайте также: 

 Авиапром – переходим на фанеру (№ 50 (541) от 22 декабря 2016, «Аргументы Недели»)

См. все новости дня 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СЯ

ОПРОС наших читателей: Что стало причиной авиакатастрофы Ту-154?

Кликните на Ваш вариант ответа:


  1. Техническая неисправность
  2. Общее состояние российского авиапрома
  3. Теракт

Число проголосовавших: 3356

Если ни один из предложенных вариантов ответа вас не устраивает, или вам есть что сказать по этому поводу от себя лично – мы будем рады опубликовать ваш развернутый комментарий.




Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Бывший священник рассказал, как его заставляли собирать деньги с верующих

Бывший священник рассказал, как его заставляли собирать деньги с верующих

Инцидент произошел в Красноярском крае. В одном из приходов уволили священника. Бывший батюшка написал письмо митрополиту, в котором рассказал, как его заставляли собирать деньги с верующих для нужд епархии.

//В мире

Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель

Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель

Согласно официальной статистике, в 2015 году в ФРГ прибыли 890 тысяч беженцев с Ближнего Востока, в 2016-м – чуть более 300 тысяч. Ангела Меркель не раз заявляла, что Германия не откажется от приема мигрантов.

//Политика

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Киргизии

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Киргизии

В понедельник, 16 января, российский лидер Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в связи с крушением самолета под Бишкеком. Boeing упал на дачный поселок.

//Происшествия

В Сети появилась запись с места крушения Boeing, сделанная дроном (ВИДЕО)

В Сети появилась запись с места крушения Boeing, сделанная дроном (ВИДЕО)

На кадрах можно разглядеть не только рухнувший самолет, но также работу спецслужб, пытающихся помочь пострадавшим в результате авиакатастрофы. Видео сделано с высоты птичьего полета с помощью дрона.

//Общество

Церемония прощания с доктором Лизой завершилась в Москве

Церемония прощания с доктором Лизой завершилась в Москве

Днем в понедельник, 16 января, в Москве завершилась церемония прощания с доктором Лизой, которая являлась главой фонда "Справедливая помощь" и погибла в ходе авиакатастрофы в Сочи в конце прошлого года.

//Армия

Фото новейшего российского Т-90М появилось в Сети

Фото новейшего российского Т-90М появилось в Сети

Фото нового варианта танка Т-90М появилось в корпоративном календаре Уральского КБТМ. Машина считается развитием существующих моделей Т-90АМ и Т-90СМ (экспортной) в рамках проекта «Прорыв-3».

//Общество

Похудение привело Светлану Ходченкову в Голливуд (ФОТО)

Похудение привело Светлану Ходченкову в Голливуд (ФОТО)

Впервые актриса появилась на экранах в фильме "Благословите женщину" в образе настоящей русской красавицы с пышными формами. Однако затем Ходченкова села на диету и коренным образом изменила свою жизнь.

//Шоу-бизнес

Стас Михайлов взорвал соцсети интимным фото своей жены (ФОТО)

Стас Михайлов взорвал соцсети интимным фото своей жены (ФОТО)

Известный поп-певец Стас Михайлов, что называется, не удержался от классического мужского хвастовства и поделился с поклонниками фотографией своей жены, - ракурс и объект снимка заставляют певцу завидовать…

//Непознанное

Опубликовано шокирующее видео с воином-пришельцем на Марсе (ВИДЕО)

Опубликовано шокирующее видео с воином-пришельцем на Марсе (ВИДЕО)

Сегодня мир потрясла новость о том, что марсоход Curiosity подвергается на Красной планете атакам со стороны инопланетянина. Фотографии свидетельствуют о том, что пришелец может быть воином.

//Происшествия

В Пакистане атакован конвой короля Катара

В Пакистане атакован конвой короля Катара

Местные жители юго-востока Пакистана атаковали конвой члена королевской династии Катара, который сопровождал высокую особу в поездке на охоту. Известно, что при нападении пострадало три человека.

//В мире

Савченко опубликовала списки российских военных, находящихся в украинских СИЗО

Савченко опубликовала списки российских военных, находящихся в украинских СИЗО

Бывшая военнопленная летчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook уточненные списки российских «кадровых военных», находящихся в украинских СИЗО.

//Новости ADWILE

//Общество

Александр Пыжиков «Корни сталинского большевизма»

Александр Пыжиков «Корни сталинского большевизма»

Встреча с автором состоится 27 января, в 19.00 по адресу: м. Сухаревская, Малая Сухаревская площадь, д.12, ТЦ «Садовая Галерея», магазин «Читай-город». На встрече можно будет задать вопросы автору. Вход свободный!

//В мире

В Киеве неизвестные попытались поджечь православный храм

В Киеве неизвестные попытались поджечь православный храм

Злоумышленники закидали святыню коктейлями Молотова. К счастью, бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен храма. Однако эта попытка поджога далеко не первая. Стало известно, зачем хотят спалить храм.

//Криминал

Технический директор балета "Тодес" заподозрен в хулиганской стрельбе

Технический директор балета "Тодес" заподозрен в хулиганской стрельбе

Органы следствия уверены, что техдиректор балета «Тодес» Антон Кись стрелял из огнестрельного оружия в новогоднюю ночь. На крыше здания театра «Тодес» эксперты обнаружили 190 стреляных гильз от автомата.

//Происшествия

Известный российский шеф-повар погиб в ДТП

Известный российский шеф-повар погиб в ДТП

Вечером 15 января известный приморский шеф-повар Илья Посохин погиб в ДТП. Участнику телепроекта «Адская кухня» было всего 34 года, у него осталась 6-летняя дочь. Мужчина сам стал виновником своей трагической смерти.

//Экономика

Московская биржа прекратила работу

Московская биржа прекратила работу

Торги на Московской бирже приостановлены по неизвестной причине в 14.34 по московскому времени. Об этом сообщает сама биржа. Причины остановки торгов не объясняются. Есть версия, что произошел технический сбой.

//В мире

Убийца посла Карлова похоронен на кладбище для бездомных

Убийца посла Карлова похоронен на кладбище для бездомных

Процедура погребения состоялась в минувшую пятницу в Анкаре, однако СМИ узнали о ней только сегодня. Родственники забирать из морга тело Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла РФ Андрея Карлова, отказались.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

В Samsung рассказали, почему воспламенялся Galaxy Note 7

В Samsung рассказали, почему воспламенялся Galaxy Note 7

Компания выяснила причину возгораний смартфона, который была вынуждена снять с реализации. Печально известный Galaxy Note 7 в свое время наделал немало шума. Сообщалось даже о пострадавших владельцах телефона.

//Общество

Кудрин посоветовал власти повысить пенсионный возраст с 2019 года

Кудрин посоветовал власти повысить пенсионный возраст с 2019 года

Ранее он заявлял, что возраст выхода на пенсию должен составлять 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. В настоящее время российские женщины отправляются на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины – в 60.

//В мире

Стюардесса EasyJet была уволена из-за того, что съела сэндвич

Стюардесса EasyJet была уволена из-за того, что съела сэндвич

Стюардессу авиакомпании EasyJet уволили за то, что она съела во время полета сэндвич с беконом. Женщина страдает аллергией на орехи и не смогла найти во время полета ничего подходящего, кроме бутерброда.

//Наука

Ученые разработали новое средство от рака, убивающее опухоль по принципу гранаты

Ученые разработали новое средство от рака, убивающее опухоль по принципу гранаты

Российские специалисты совместно со своими коллегами из Финляндии обнаружили новый метод борьбы со злокачественными образованиями. По их словам, он позволяет побеждать рак, не повреждая здоровые ткани.

//Общество

Художник Петр Павленский покинул РФ из-за уголовного дела

Художник Петр Павленский покинул РФ из-за уголовного дела

Известный в России художник-акционист Петр Павленский вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми покинул страну и отправился во Францию. Общественный деятель намерен просить там политическое убежище.

//Политика

Кремль отказался давать оценку словам Трампа о ядерной сделке

Кремль отказался давать оценку словам Трампа о ядерной сделке

Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о заявлении избранного президента Соединенных Штатов относительно дальнейшей судьбы антироссийских санкций. Дональд Трамп связал этот вопрос с ядерным разоружением.

//Новости партнеров

//Происшествия

На месте авиакатастрофы Boeing в Киргизии нашли черный ящик

На месте авиакатастрофы Boeing в Киргизии нашли черный ящик

Спецслужбы продолжают разбирать обломки самолета, рухнувшего под Бишкеком. В ходе спасательных работ становятся известны новые обстоятельства катастрофы. В частности сообщается, что уже обнаружен «черный ящик».

//Политика

ЕС и НАТО обеспокоены заявлениями Трампа

ЕС и НАТО обеспокоены заявлениями Трампа

Опубликованные сегодня европейскими СМИ комментарии Дональда Трампа по поводу европейской миграционной и прочей политики, а также слова о НАТО как устаревшей организации вызвали резонанс в политикуме Евросоюза.

//Расследования

Чтобы авиакатастрофа не оказалась таинственной

Чтобы авиакатастрофа не оказалась таинственной

Прошло уже три недели со дня катастрофы с самолётом ТУ-154 в аэропорту Адлер. Уже опрошены все свидетели, подняты со дна моря и расшифрованы чёрные ящики, но объективной версии трагедии так и нет.

//В мире

Всемирно известная супермодель подарила 1 млн рублей бездомному дяде Мише

Всемирно известная супермодель подарила 1 млн рублей бездомному дяде Мише

Всемирно известная супермодель подарила своему бездомному поклоннику из Краснодара миллион рублей. Красотка сделала пожертвование в рамках масштабного проекта под названием "Дом для дяди Миши".

//Криминал

29-летний педофил надругался над 3-летним мальчиком

29-летний педофил надругался над 3-летним мальчиком

В Волжском 29-летний педофил подозревается в сексуальных домогательствах к трехлетнему ребенку. Взяв ребенка погулять, он вывез его на пустырь, где совершил в отношении него действия сексуального характера.

//В мире

Кардашьян ограбила банда пенсионеров

Кардашьян ограбила банда пенсионеров

Стали известны новые подробности громкого нападения на американскую теледиву в парижском отеле. Задержанные грабители оказались людьми довольно преклонного возраста. Самому младшему 54 года.

//Криминал

Кузнечанка забила мужа скалкой за пьянство

Кузнечанка забила мужа скалкой за пьянство

В городе Кузнецке Пензенской области 49-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти мужу. Между кузнечанкой и ее экс-супругом регулярно проходили ссоры из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным.

//Общество

Выявлено самое дешевое туристическое направление текущего года

Выявлено самое дешевое туристическое направление текущего года

Специалисты в сфере туризма выявили самое дешевое направление для путешествий в 2017 году. Удивительно, но выгодней всего любителям поездок будет отправиться в регион Алгарви, расположенный на юге Португалии.

//Политика

Обаму беспокоит рост доверия к Путину в политических кругах США

Обаму беспокоит рост доверия к Путину в политических кругах США

Как заявил действующий президент США, история с атаками «российских хакеров» продемонстрировала раскол американской элиты. По мнению Обамы, демократы и республиканцы забыли о том, что «играют на одном поле».

//Происшествия

Врачи вывели из состояния клинической смерти пострадавших при крушении Boeing

Врачи вывели из состояния клинической смерти пострадавших при крушении Boeing

Стали известны новые детали авиакатастрофы, случившейся под Бишкеком. Как сообщается, на месте трагедии продолжаются спасательные работы. Из-под обломков достают людей, которые находятся в тяжелом состоянии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры