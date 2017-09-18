Возврат денег за авиабилеты

Возвращается ли стоимость авиабилета, если в условиях оговорена невозможность возврата билета?



В соответствии со статьей 103 Воздушного кодекса Российской Федерации перевозчик или уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира об условиях возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы (стоимости авиабилета) до заключения договора воздушной перевозки пассажира. Информация об условиях возврата (невозврата) уплаченной за перевозку провозной платы (стоимости авиабилета) доводится до пассажира в порядке, установленном Федеральными авиационными правилами «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденными приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82, как при бронировании пассажирского места, так и непосредственно при оплате и (или) оформлении перевозки.



Согласно положениям Воздушного кодекса уплаченная пассажиром провозная плата (стоимость авиабилета) не возвращается, если пассажиром заключен договор воздушной перевозки, предусматривающий условие о невозврате провозной платы. Исключение составляют неиспользованные суммы, взимаемые перевозчиком в пользу иных организаций в соответствии с законодательством иностранных государств. Вместе с тем, независимо от наличия в договоре условия невозвратности, стоимость авиабилета подлежит возврату в случае вынужденного отказа пассажира от перелета в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается медицинскими документами, при условии уведомления перевозчика до окончания регистрации пассажиров на рейс.



Под членами семьи понимаются супруги, родители (усыновители) и дети (в т. ч. усыновленные), а под близкими родственниками — дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры. Стоимость авиабилета также возвращается в случае отказа пассажира от перелета в связи с задержкой отправления воздушного судна или иными действиями (бездействием) перевозчика, предусмотренными федеральными авиационными правилами и влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки. Порядок расчета суммы, подлежащей возврату в связи с вынужденным отказом пассажира от всей перевозки или от части перевозки, предусмотрен пунктами 116-121 Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации, утвержденных приказом Минтранса России от 25.09.2008 N 155.

по сообщению портала "Новый Вариант"