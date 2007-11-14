КПРФ угрожает скандалом

Похоже, в Кремле уже не рассматривают состав будущей Думы как двухпартийный – из «Единой России» и КПРФ. Наблюдатели связывают это с опасениями в отношении поведения коммунистов.

ПО СЛУХАМ, руковод­ство КПРФ может организовать политический скандал с шумным выходом из состава Думы. Последняя в этом случае потеряет легитимность, так как по закону в российском парламенте не может быть менее 2 партий.

К тому же, есть и опасения иного рода. При стечении негативных обстоятельств и не слишком высокого результата «ЕР», а также непрохождения других партий, КПРФ получит в Думе слишком большое представительство.

Поэтому шансы других партий на преодоление 7%-го барь­ера существенно возрастают. Но политтехнологам есть над чем поразмышлять. Голоса «Справедливой России» – с одной стороны, отбираются у коммунистов, с другой – не достанутся «ЕР». Что важнее?

Фракция ЛДПР, соответст­венно, вреда Думе не принесет, но на Западе опять будут смотреть на Москву косо. А вот СПС и «Яблоко» – наоборот. Запад их любит, но Кремль и самого В. Путина они критикуют, как говорится, не по чину!

Но, скорее всего, в будущей Думе все же окажутся 4 партии. Во всяком случае, говорят, что неплохие шансы кроме «СР» имеют ЛДПР и СПС. С ними идут переговоры. Да и Г. Явлинский в последнее время оживился. Он заявил своему окружению: «Мы еще поборемся!»

Что касается СПС, то есть один веский аргумент в пользу их присутствия в Думе. Уж лучше несколько крикунов будут сидеть в Думе, чем всей партией уйдут в радикальную оппозицию. Дума на то и есть, чтобы ее «население» если и устраивало бури, то в «стакане воды», а не на улицах городов. Парламент – это от француз­ского слова «parler» («говорить»).