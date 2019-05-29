Партия Саакашвили объявила о решении участвовать в выборах в Верховную раду

Партия "Движение новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, намерена принять участие во внеочередных выборах в Раду, заявил бывший замгенпрокурора Давид Сакваралидзе.

"Участие в выборах сегодня - это не столько наше желание, сколько обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов", - пояснил журналистам член совета партии.

В парламенте партия хочет отстоять свои проекты и свою философию. При этом сам Михаил Саакашвили не планирует баллотироваться в Верховную раду Украины, пишет РБК со ссылкой на источник.