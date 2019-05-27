В ФСБ не исключают новых провокаций со стороны Украины

Руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов заявил, что риски провокаций со стороны Украины, аналогичные устроенной в Керченском проливе, сохраняются.

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - рассказал генерал Кулишов в интервью изданию "Российская газета".

По его словам, причиной подобных опасений может явиться то, что Украина не признает российскую юрисдикцию над территориальными водами у Крымского полуострова в этой акватории.

Кроме того, Кулишов напомнил, что Киев до текущего момента официально не отказался от озвученного ранее намерения организовать повторный проход украинских кораблей через пролив.