Жириновский подсказал Зеленскому, как решить вопрос с Донбассом

Лидер ЛДПР обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рядом предложений, носящих конкретный характер первых шагов. Об этом сообщила пресс-служба партии Жириновского.

У Жириновского немножко напутали и предложили «провести референдум о статусе Крыма, Донбасса и Луганска», хотя правильнее было бы вместо Донбасса упомянуть столицу Донецкой народной республики. Донбасс — это регион, объединяющий официальные Луганск и Донецк. Кроме того, в него входит часть территории, подконтрольной официальному Киеву. Но это чистая описка, так бывает, когда человек торопится писать, и рука не успевает за мыслью.

В целом Владимир Жириновский предложил Зеленскому четыре первых шага: провести референдум о статусе неподконтрольных Киеву территорий, закрыть здание Верховной Рады, издать указ о новой системе выборов и отменить «указ о дискриминации русского языка».

В предложении референдума у Жириновского сформулировали два вопроса. Первый — «Согласны ли вы с тем, что Крым и Донбасс вышли из состава Украины, и эти земли воссоединились с Россией?» Второй — «Считаете ли вы, что ситуацию с Крымом и Донбассом необходимо решать военным путем, предпринимая силовые попытка для возвращение этих земель?»