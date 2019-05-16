В Госдуме предложили ввести возрастную маркировку для компьютерных игр

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести маркировку компьютерных игр, в которых присутствуют сцены насилия. О том, по каким критериям будет определяться возрастной ценз, не сообщается.

В Совфеде уточнили, что закон должен оградить детей от непредназначенного для них контента, передаёт КоммерсантЪ. «В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, содержащихся в видео- и компьютерных играх, в том числе тех, в которые играют посредством сети Интернет», - рассказала одна из авторов законопроекта.