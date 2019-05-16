На Украине депутат рассказал о шансах Порошенко и Тимошенко стать премьер-министром

Украинский депутат Антон Геращенко уверен, что Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко будут продолжать бороться за власть, но теперь речь идёт о должности премьер-министра страны.

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«Очевидно, что в парламент будет снова пытаться пройти Петр Порошенко или та сила, которая будет называться его партией. Он не оставит своих политических амбиций и будет жаждать реванша… Та же Юлия Владимировна – она будет снова бороться за власть. Она не стала президентом уже в третий раз, но у нее есть мечта стать в третий раз премьер-министром», - считает Геращенко.

Депутат предполагает, что у действующего президента Украины Порошенко есть все шансы сесть в кресло премьер-министра. Геращенко напомнил, как такое уже удалось Януковичу после «оранжевой» революции, передаёт РИА Новости.