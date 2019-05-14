Путин подписал указ о новой доктрине энергетической безопасности России

Президент РФ Владимир Путин 13 мая подписал Указ о новой доктрине энергетической безопасности России. Сегодня документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ главы государства признает утратившей силу доктрину энергетической безопасности России, утвержденную в ноябре 2012 года. "В настоящей Доктрине конкретизируются и развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года", - говорится в документе.

В Доктрине детально описаны вызовы и угрозы в сфере энергобезопасности, цели, принципы, основные направления и задачи обеспечения энергобезопасности, а также ее организационные основы.