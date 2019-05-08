Эксперт уверен, что Коломойский не сможет управлять Зеленским

На Украине считают, что, вопреки расхожему мнению, олигарх Игорь Коломойский не сможет оказывать серьёзного воздействия на решения новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Коломойский дал совет Зеленскому насчёт министров

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что заявление миллиардера о том, что Авакова следует оставить на посту министра, не будет решающим в данном вопросе. Все решения по Кабмину на Украине будут приняты только после выборов в парламент и в зависимости от того, между какими партиями будут сформированы коалиции, передаёт РИА Новости.

Бортник отметил, что на протяжении переходного периода до выборов в Верховную раду Коломойский сможет оказывать влияние на Зеленского, но не больше, чем кто-либо другой из приближённых новоизбранного президента.

«Коломойский будет одной из групп влияния в окружении Зеленского. Но я не думаю, что это будет доминирующая группа, тем более Зеленский вряд ли будет марионеткой Коломойского», - сказал Бортник.