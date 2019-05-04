Зеленский пообещал ответ на паспорта РФ для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что готовит ответ на действия Российской Федерации, уже начавшей выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

По словам политика, у его команды уже есть "несколько ходов". Власти должны быть креативными, быстрыми, умными - "такими, какими мы есть, молодые". Зеленский обещал ходы подготовить, а затем "показать".

Напомним, ранее, как уже сообщали АН, новоизбранный президент Украины выразил мнение, что выдача российских паспортов в Донбассе "ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами".