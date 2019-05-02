Зеленский: Россию и Украину объединяет только граница
2 мая 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Зеленский рассказал, что общего, по его мнению, осталось у России и Украины. Он считает, что нынешние отношения двух стран уже нельзя называть братскими.
Зеленский заявил, что после произошедшего в Крыму и на Донбассе Россию и Украину объединяет лишь общая государственная граница, передаёт РИА Новости. «2295 километров и 400 метров "общего"», - заявил новоизбранный президент.
Также он высказал мнение, что последние события, связанные с задержанием украинских моряков и упрощением процедуры выдачи российского гражданства отдельным категориям жителей Украины «ни на йоту не приближает» решение вопросов между странами.