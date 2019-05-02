Зеленский: Россию и Украину объединяет только граница

Владимир Зеленский рассказал, что общего, по его мнению, осталось у России и Украины. Он считает, что нынешние отношения двух стран уже нельзя называть братскими.

Зеленский заявил, что после произошедшего в Крыму и на Донбассе Россию и Украину объединяет лишь общая государственная граница, передаёт РИА Новости. «2295 километров и 400 метров "общего"», - заявил новоизбранный президент.

Также он высказал мнение, что последние события, связанные с задержанием украинских моряков и упрощением процедуры выдачи российского гражданства отдельным категориям жителей Украины «ни на йоту не приближает» решение вопросов между странами.