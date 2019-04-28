Болтон: США продолжают консультации с РФ по КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация продолжает консультации с Россией по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова.

По его словам, глава Белого дома "все еще ожидает возможности третьего саммита" с лидером КНДР Ким Чен Ыном: "Он неоднократно говорил, что считает, у него хорошие отношения с ним", - сказал Болтон.

Что же касается многосторонних переговоров с привлечением третьих стран, то данный формат, по мнению американской стороны, показал себя неэффективным, добавил советник лидера Вашингтона по нацбезопасности.