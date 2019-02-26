Дмитрий Песков не связывает присутствие дочери в Европарламенте со своей работой

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил журналистам на вопросы о стажировке дочери в Европарламенте. По словам Дмитрия Пескова, Елизавета является обычной студенткой, и практика Лизы не имеет никакого отношения к его работе.

Лиза Пескова стала причиной русофобии в Европарламенте

«Речь идет об обычной студентке и об обычной практике. Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», - передаёт РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

Напомним, в Европарламенте Елизавета Пескова работает в аппарате французского депутата Эмерика Шопарда. Его коллеги по ЕП уже выражали опасения по поводу стажировки девушки, которые Шопард назвал русофобскими.