Дмитрий Песков не связывает присутствие дочери в Европарламенте со своей работой
26 февраля 2019, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Владимира Путина ответил журналистам на вопросы о стажировке дочери в Европарламенте. По словам Дмитрия Пескова, Елизавета является обычной студенткой, и практика Лизы не имеет никакого отношения к его работе.
«Речь идет об обычной студентке и об обычной практике. Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», - передаёт РИА Новости слова Дмитрия Пескова.
Напомним, в Европарламенте Елизавета Пескова работает в аппарате французского депутата Эмерика Шопарда. Его коллеги по ЕП уже выражали опасения по поводу стажировки девушки, которые Шопард назвал русофобскими.