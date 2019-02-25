На выборах в Молдавии лидирует партия, выступающая за сотрудничество с Россией

В Молдавии на выборах в парламент страны в лидеры вырвалась партия социалистов, программа которой ориентирована на сотрудничество с Российской Федерацией. Они набрали 31,35% голосов, при том как обработаны уже почти все бюллетени.

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Следующими идут блок ACUM с результатом в 26,17%, Демпартия, набравшая 24,01% и «Шор» - 8,44%. Места в парламенте страны получили действующий премьер-министр Молдавии Павел Филип и глава социалистов Зинаида Гречаная, сообщает РИА Новости.

Основная борьба происходит между тремя партиями: ныне правящей Демократической, Партией социалистов, которые видят необходимость в усилении связей с Россией и ЕАЭС, а также правыми оппозиционерами ACUM, настроенными на евроинтеграцию.