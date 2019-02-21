Анатолий Литовченко назвал послание президента предельно конкретным

По мнению депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко, послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию является предельно конкретным и социально ориентированным.

Глава государства поставил главную задачу: сбережение народа и поддержка семьи. Для этого президент считает необходимым полностью решить вопрос с обеспечением детей яслями до конца 2021 года. 90 тысяч мест будет создано уже в этом году.

Еще одно поручение президента – увеличить социальные выплаты для семьи с детьми до двух прожиточных минимумов, и в два раза поднять размер пособий по уходу за детьми-инвалидами.

Одна из важных социальных мер, предлагаемых Владимиром Путиным – снизить процент по ипотеке, выплатить многодетным семьям с ипотекой по 450 тысяч рублей с 1 января 2019 года.

Как сообщает агентство Полит74, по мнению Анатолия Литовченко, решения президента станут для региональных властей планом первоочередных дел. Депутат подчеркнул, что в послании президента Челябинская область была упомянута дважды.

- Первый, когда Владимир Путин проанонсировал открытие в нашем регионе нового национального парка. И второй, когда говорил про экологическую безопасность, ответственность промышленных компаний, принятие закона о квотировании вредных выбросов и сопротивление влиятельных лоббистов, - сказал Анатолий Литовченко.