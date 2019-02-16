Путин и Макрон обсудили запуск работы Конституционного комитета Сирии

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос скорейшего запуска работы Конституционного комитета Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон отмечена необходимость продвижения внутрисирийского политического диалога, в первую очередь - скорейшего запуска работы Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.

Путин сообщил коллеге о договоренностях, достигнутых 14 февраля в Сочи на встрече глав государств - гарантов астанинского процесса по Сирии, а также о текущих переговорах с Ираном и Турцией.

В свою очередь Макрон рассказал о приоритетах Франции в Сирии. Среди них особое место, по его словам, занимают вопросы продолжения активной борьбы с ИГИЛ*, а также защита мирного населения.