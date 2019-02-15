Минобороны РФ рассекретило уникальные документы по Афганистану

Минобороны России в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, рассекретило уникальные документы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года Советский Союз завершил вывод своего военного контингента из Демократической Республики Афганистан, и это событие поставило точку в Афганской войне.

Именно в этот день 149-й мотострелковый полк перешёл афганскую границу. Среди рассекреченных документов - электронные версии исторических формуляров 149-го гвардейского и 181-го мотострелковых полков, а также 122-го стрелкового полка, боевой путь которых начался еще в годы Великой Отечественной войны.

В период Афганской войны эти полки были задействованы в боевых операциях по окружению и уничтожению мятежников, оказании помощи в установлении народной власти в освобожденных районах страны, - сообщается на сайте Минобороны РФ.

Только в 1981 году 149-м полком проведено более 100 различных операций, в ходе которых захвачено 17 складов с имуществом и боеприпасами, взято в плен около 500 мятежников, а ещё более 1100 – уничтожено.

Из рассекреченных документов можно узнать о целях и задачах, стоявших перед ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, о захвате военнослужащими советской армии важных документов, крупных складов вооружения и боеприпасов, а также о награждении отличившихся советских воинов.