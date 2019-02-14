В Сочи завершился трехсторонний саммит по ситуации в Сирии

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи со своими коллегами из Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Эрдоганом заявил, что нельзя мириться с присутствием боевиков в Идлибе.

В совместном заявлении по завершении саммита президенты отметили "твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".

"И второе. Мы не поддерживаем ничего, что связано было бы с сепаратизмом. Мы исходим из того, что диалог внутри самой Сирии должен привести к тому, что общество и государство будут полностью восстановлены", - сказал Путин.

Ключевыми вопросами повестки стали вывод войск США и формирование конституционного комитета Сирии. Лидеры поручили главам МИД подключить к трехстороннему астанинскому формату новые стороны - в качестве наблюдателей.

Как рассказал Владимир Путин, в ходе минувших переговоров речь также зашла об оказании гуманитарной помощи сирийским мирным жителям, а также о том, чтобы способствовать их скорейшему возвращению в свои дома.

Напомним, данный саммит по ситуации в Сирии в таком формате - Россия, Турция, Иран - стал четвертым по счету. Дважды подобные переговоры проходили в Сочи, также имели место встречи в Анкаре и Тегеране.