За что Меланью Трамп сравнили с суперзлодеем

В Сети посмеялись над фотографиями Первой леди США, сделанными во время выступления её мужа в Конгрессе. Внимание интернет-сообщество привлекло то, что Меланья Трамп часть мероприятия провела в одной перчатке.

Американский политик породила новый мем

Изначально супруга президента США появилась на мероприятии в чёрных кожаных перчатках, но сняла одну, чтобы поприветствовать присутствующих, сообщает РИА Новости. После этого Меланья вспомнила об аксессуаре довольно не скоро, так и проведя часть времени без перчатки.

Пользователи Сети тут же начали иронизировать по поводу внешнего вида леди Трамп. «Мы так и будем сидеть и делать вид, будто Меланья надела обе перчатки?», поинтересовалась одна из комментаторов. Другие предположили, что Меланья находится в беде и подобным образом пытается подать сигнал. «Если нужна помощь, моргните дважды, Меланья», - посоветовали они жене президента. Один из пользователей даже сравнил женщину с Люком Скайуокером, отметив, что «Наряд Меланьи только укрепил ее образ суперзлодея».