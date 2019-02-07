Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о новом соглашении, которое должно будет прийти на смену договору о РСМД. Клинтон оценила решение Трампа о выходе США из ДРСМД

Напомним, как ранее сообщали АН, в ходе выступления с ежегодным обращением к Конгрессу Трамп отметил, что новый договор при участии Китая и других стран может явиться принципиально новым соглашением по контролю над вооружениями.

Алексей Пушков назвал данное заявление американского президента "чистой риторикой". По его словам, фраза главы Вашингтона "Возможно, мы сможем договориться о новом ДРСМД, возможно - нет", не означает ровным счетом ничего.

"Не желая договориться с одной страной, он предполагает договориться со многими? Нереально. Чистая риторика. США открывают новую главу в гонке ядерных вооружений", - написал сенатор на своей странице в социальной сети Twitter.