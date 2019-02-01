Кандидат в президенты Гриценко подал в суд на ЦИК Украины

Кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах, экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию Незалежной.

Гриценко обжаловал действия ЦИК, которая ограничила ему порядок ознакомления с реестром (списком) избирателей. Соответствующий иск был направлен в Шестой апелляционный административный суд.

По его словам, работать с реестром избирателей разрешено "исключительно в здании ЦИК" наряду с запретом привлечения для проверки реестра других лиц из-за ограничения доступа к нему.

Об этом кандидат написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он также отметил, что, согласно букве закона, суд обязан рассмотреть его исковое заявление в течение двух дней.