Кандидат в президенты Гриценко подал в суд на ЦИК Украины
1 февраля 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах, экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию Незалежной.
Гриценко обжаловал действия ЦИК, которая ограничила ему порядок ознакомления с реестром (списком) избирателей. Соответствующий иск был направлен в Шестой апелляционный административный суд.
По его словам, работать с реестром избирателей разрешено "исключительно в здании ЦИК" наряду с запретом привлечения для проверки реестра других лиц из-за ограничения доступа к нему.
Об этом кандидат написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он также отметил, что, согласно букве закона, суд обязан рассмотреть его исковое заявление в течение двух дней.